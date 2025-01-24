Всё смешалось: синоптики заявили, что россиян ждут аномальные условия в конце января - от морозных штормов до жары

В начале 2025 года Сибирь столкнется с одним из самых масштабных снежных штормов последних лет.

По прогнозам, шторм затронет значительные территории от Юга Красноярского края до западных окраин Якутии и Бурятии, предвещая серьезные изменения в погодных ритмах региона.

Штормовая активность в регионе

Приближающийся шторм принесет с собой умеренные ветры со скоростью 15-20 м/с в большинстве регионов, однако в Приангарье ожидаются порывы до 25 м/с. Это событие представляет собой не только метеорологическую аномалию, но и вызов для местного населения и инфраструктуры.

Термический контраст в Красноярске

Недавняя тепловая аномалия в Красноярске, где температура воздуха достигала +5C, резко сменится морозами до -11C. Такие драматические колебания температур способствуют усилению ветровых явлений, особенно в городской застройке, где возможно формирование аэродинамических воронок.

Погодные диспараты по России

Контраст между суровыми условиями Сибири и относительным потеплением в Европейской части России становится всё более очевидным. В то время как Сибирь готовится к шторму, в Предуралье температура поднимется до -10C, а в центральной части и на Западе страны ожидается до -5C, возобновляя оттепели.

Особенности климата в Москве

Столица России, Москва, также переживает нестандартные погодные условия: ожидается, что температура превысит средние климатические показатели на 5C, достигнув -1C. К выходным температура повысится до +4C с вероятностью осадков, что уменьшит шансы на сохранение снега.

Приближение снежного шторма к Сибири в начале 2025 года подчеркивает важность адаптации к изменениям погоды и подготовки к возможным экстремальным условиям. Эти изменения погоды требуют особого внимания и подготовленности, подчеркивая сложность и динамичность климатических процессов.