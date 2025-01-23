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Всё смешалось: синоптики заявили, что россиян ожидают аномальные условия в конце января - от морозных штормов до жары

изменения погодных условий в Сибири и других ре...

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Сегодня Сибирь ожидает перемещение снежного шторма к берегам Енисея, охватывая юг Красноярского края, Тыву, Хакасию, западные районы Иркутской области, Якутии и Бурятии.

В этих регионах сила ветра ослабнет, не превышая 15-20 м/с, за исключением Приангарья, где порывы могут достигать 25 м/с и более.

Динамика погоды в Красноярске

В Красноярске, где недавно была зафиксирована необычная для января оттепель с температурой воздуха до +5C, ожидается резкое похолодание до −9...−11C уже к этому четвергу.

Перепады температур способствуют усилению ветра, порывы которого в городе могут достигать 18–20 м/с, а в застроенных районах — и того больше из-за эффекта аэродинамической трубы.

Штормовые предупреждения и тепловые рекорды

Штормовой циклон приносит на юг Сибири не только сильные ветра, но и арктическую стужу, в то время как в Якутске фиксируется четвертый подряд рекорд тепла. В то же время, другой циклон несет на Русскую равнину атлантический воздух, обещая осадки на севере региона и потепление.

Погодные контрасты России

После заметных морозов, в Европейской части России наступает заметное потепление. В Предуралье и на северо-востоке после вчерашних −20C ожидается подъем температуры до −10...−15C. В центральных областях температура достигнет 0...−5C, а на западе и северо-западе вернутся оттепели.

Прогноз для Москвы

В Москве температура в ближайший четверг превысит климатическую норму на 5C, достигая −1C. К воскресенью и понедельнику в столице ожидается дальнейшее потепление до +3...+4C с небольшими дождями, что делает маловероятным сохранение снежного покрова даже в конце января.

Эти явления погоды демонстрируют не только силу природных процессов, но и вызывают необходимость внимания и подготовки к резким изменениям условий, особенно в зимний период, сообщает meteovesti.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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