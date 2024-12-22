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· 16+ · Полина Модестова

Все покупки будут вынуждены вернуть: интернет-магазины переходят на новую схему работы - чем это обернётся для покупателей

Прогнозируется, что в 2024 году российский рыно...

am.sputniknews.ru

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Прогнозируется, что в 2024 году российский рынок электронной коммерции вырастет на 40%, продолжая тенденцию уверенного роста. Подавляющее большинство россиян, а именно более 80%, уже активно используют онлайн-маркетплейсы для своих ежедневных покупок, что подчеркивает широкое принятие цифровых торговых платформ в стране.

Однако с расширением объемов онлайн-покупок возникают вопросы, требующие усиленного внимания к регулированию маркетплейсов и цифровых торговых площадок. Пока что законодательная база в этом направлении только начинает развиваться, оставляя без внимания многие критические аспекты.

Процветание электронной торговли выдвигает на первый план необходимость четкой правовой рамки для интернет-магазинов. Текущее положение вещей, где правовой статус таких платформ остается неопределенным, влечет за собой проблемы для всех участников рынка. Срочное решение этих вопросов станет ключевым для поддержания стабильности и безопасности всей индустрии.

Законодательное регулирование необходимо для защиты потребителей, предотвращения финансовых махинаций и создания равных условий для всех участников рынка. Кроме того, это способствует повышению качества предлагаемых услуг и укреплению доверия к онлайн-торговле.

Предстоит много работы по адаптации законов к динамично изменяющимся технологическим реалиям и бизнес-моделям. В частности, становится актуальным вопрос регулирования искусственного интеллекта в сфере маркетинга и управления данными клиентов.

Усиление правовой основы электронной торговли позволит России укрепить свои позиции на международной арене и будет способствовать инновационному развитию отрасли. Таким образом, 2024 год обещает стать годом значительных законодательных изменений в сфере регулирования онлайн-торговли, что несомненно окажет влияние на дальнейшее развитие рынка.

Эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон, включая государственные структуры, бизнес и общественные организации, будет решающим в создании устойчивой и безопасной среды для роста и процветания российской электронной коммерции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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