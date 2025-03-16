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«Все лето будет аномальное». Синоптики подготовили новый прогноз

Синоптики прогнозируют, что лето 2025 года буде...

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Синоптики прогнозируют, что лето 2025 года будет отмечено значительными климатическими отклонениями. Ожидается, что средние температуры превысят норму на 3–5 градусов, особенно в центральных регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, где столбики термометров могут достигать 35 °C.

Повышенные температуры могут сопровождаться засушливыми периодами, особенно в южных областях страны. В то же время, в некоторых регионах прогнозируются обильные ливни, способные вызвать локальные наводнения и другие экстремальные погодные явления, такие как торнадо и смерчи.

Эксперты рекомендуют гражданам заранее подготовиться к возможным климатическим аномалиям, следить за обновлениями прогноза погоды и принимать меры предосторожности для защиты здоровья и имущества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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