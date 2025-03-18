«Все лето будет аномальное». Синоптики обнародовали точный прогноз

Синоптики представили прогноз на лето 2025 года, которое, по их данным, обещает стать одним из самых аномальных за последние годы.

Аномальное тепло

Лето 2025 года будет отличаться значительными температурными аномалиями, которые начнутся уже в июне. Метеорологи прогнозируют, что средняя температура повысится на семь градусов выше нормы, что затронет обширные территории — от Дальнего Востока до Урала, включая Сибирь. В центральной России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, температура может достигнуть 35 градусов Цельсия.

Частые осадки и риски наводнений

Помимо жары, лето будет сопровождаться повышенным количеством осадков, что приведет к возможным локальным наводнениям. Эти осадки будут не только обильными, но и частыми, что может создать проблемы для жителей и инфраструктуры разных регионов.

Меры предосторожности

Эксперты советуют заранее подготовиться к лету, принимая во внимание риски высоких температур и возможных наводнений. Рекомендуется следить за прогнозами погоды и предпринимать шаги для защиты от жары и воды, такие как укрепление домов и подготовка к эвакуации в случае экстремальных погодных условий.

Эти прогнозы подчеркивают, как изменяющиеся природные условия могут влиять на повседневную жизнь, и важность быть готовыми к неожиданным ситуациям становится все более очевидной. Внимание к предупреждениям метеорологов и своевременные меры помогут снизить возможный ущерб и защитить здоровье, сообщает primpress.ru.