«Все лето будет аномальное». Синоптики обнародовали новый прогноз
m24.ru
Синоптики предоставили прогноз на лето 2025 года, который обещает быть одним из самых аномальных за последние годы.
Ожидается, что изменения климатических условий будут вызваны необычными колебаниями температуры воды в Тихом океане.
Аномальное тепло
Лето 2025 года выделяется предполагаемыми температурными аномалиями, которые начнутся уже в июне. Метеорологи прогнозируют, что средняя температура будет на семь градусов выше нормы, что охватит обширные территории от Дальнего Востока до Урала, включая Сибирь.
В центральной части России, включая Москву и Санкт-Петербург, температура может достигнуть отметки в 35 градусов Цельсия.
Частые осадки и потенциальные риски
Помимо жары, лето принесет и увеличенное количество ливней, способных привести к локальным наводнениям. Эти осадки будут не только обильными, но и частыми, что может вызвать определенные трудности для жителей и инфраструктуры в различных регионах.
Подготовка и меры предосторожности
Эксперты советуют гражданам подготовиться к предстоящему сезону, учитывая риски высоких температур и возможных наводнений. Рекомендуется следить за обновлениями погоды и принимать меры для защиты от жары и воды, включая укрепление домов и подготовку к возможным эвакуациям в случае экстремальных погодных условий.
Эти прогнозы показывают, что природные условия могут оказывать значительное влияние на повседневную жизнь, и важность быть готовым к непредвиденным ситуациям становится очевидной.
Обращение внимания на предупреждения метеорологов и своевременное реагирование на них помогут минимизировать потенциальные ущерб и риски для здоровья, сообщает primpress.ru.
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