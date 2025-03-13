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«Все лето будет аномальное». Синоптики обнародовали новый прогноз

Синоптики предсказывают аномально жаркое лето 2...

m24.ru

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Синоптики предоставили прогноз на лето 2025 года, который обещает быть одним из самых аномальных за последние годы.

Ожидается, что изменения климатических условий будут вызваны необычными колебаниями температуры воды в Тихом океане.

Аномальное тепло

Лето 2025 года выделяется предполагаемыми температурными аномалиями, которые начнутся уже в июне. Метеорологи прогнозируют, что средняя температура будет на семь градусов выше нормы, что охватит обширные территории от Дальнего Востока до Урала, включая Сибирь.

В центральной части России, включая Москву и Санкт-Петербург, температура может достигнуть отметки в 35 градусов Цельсия.

Частые осадки и потенциальные риски

Помимо жары, лето принесет и увеличенное количество ливней, способных привести к локальным наводнениям. Эти осадки будут не только обильными, но и частыми, что может вызвать определенные трудности для жителей и инфраструктуры в различных регионах.

Подготовка и меры предосторожности

Эксперты советуют гражданам подготовиться к предстоящему сезону, учитывая риски высоких температур и возможных наводнений. Рекомендуется следить за обновлениями погоды и принимать меры для защиты от жары и воды, включая укрепление домов и подготовку к возможным эвакуациям в случае экстремальных погодных условий.

Эти прогнозы показывают, что природные условия могут оказывать значительное влияние на повседневную жизнь, и важность быть готовым к непредвиденным ситуациям становится очевидной.

Обращение внимания на предупреждения метеорологов и своевременное реагирование на них помогут минимизировать потенциальные ущерб и риски для здоровья, сообщает primpress.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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