«Все лето будет аномальное». Синоптики дали посмотреть новый прогноз

Согласно прогнозам синоптиков, лето 2025 года в России ожидается с заметными климатическими аномалиями. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что весной 2025 года средняя температура воздуха превысит норму на 3–5 градусов, а дефицит осадков может составить до 30%. Он также подчеркнул, что предстоящее лето может быть жарким.

Климатолог Владимир Клименко считает, что лето в Центральной России будет умеренно тёплым. Однако синоптики не исключают учащения экстремальных погодных явлений, таких как смерчи и торнадо.

В южных регионах России прогнозируется засушливое лето с повышенной вероятностью ураганов и ливней, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве и инфраструктуре. На Урале и в Сибири ожидается нестабильная погода с резкими перепадами температур и увеличением количества осадков.

В Москве средняя температура летом 2025 года прогнозируется около +22 °C днём и +18 °C ночью. Самым тёплым месяцем ожидается июль с температурой около +24 °C, а самым прохладным — июнь с +20 °C.

В Санкт-Петербурге летом 2025 года средняя дневная температура составит около +20 °C, а ночная — +14 °C. Самый тёплый месяц — июль с +22 °C, самый прохладный — июнь с +18 °C. ​

Эксперты рекомендуют гражданам подготовиться к предстоящему сезону, учитывая риски высоких температур и возможных наводнений. Рекомендуется следить за обновлениями погоды и принимать меры для защиты от жары и воды, включая укрепление домов и подготовку к возможным эвакуациям в случае экстремальных погодных условий. ​

Эти прогнозы показывают, что природные условия могут оказывать значительное влияние на повседневную жизнь, и важно быть готовым к непредвиденным ситуациям. Обращение внимания на предупреждения метеорологов и своевременное реагирование на них помогут минимизировать потенциальные ущерб и риски для здоровья.​