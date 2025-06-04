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Все, кто пользуется системой Android, очень рискуют: мошенники научились красть деньги с телефонов россиян без звонка

На Android-устройствах появились вирусы CraxsRA...

kasheloff.ru

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Новый способ кибермошенничества на Android: вирусы CraxsRAT и NFCGate

Компания F6 выявила новый опасный метод взлома Android-смартфонов без звонков. Злоумышленники используют вредоносные программы CraxsRAT и NFCGate, чтобы получить полный удалённый доступ к устройствам и украсть данные банковских карт.

CraxsRAT маскируется под обычные приложения или обновления и распространяется через мессенджеры под видом фотографий и видео. После установки активируется NFCGate — программа, которая перехватывает уведомления, коды подтверждения и управляет мобильным банкингом жертвы. Через NFC-трафик мошенники могут списывать деньги с карты.

Вредоносные приложения часто маскируются под фейковые сервисы ФНС, Банка России, Минцифры, антивирусы и приложения мобильных операторов.

За первые два месяца 2025 года ущерб от атак превысил 200 миллионов рублей. В феврале количество заражений выросло на 80% по сравнению с январём, а к концу марта пострадали более 180 тысяч устройств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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