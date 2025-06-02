Все, кто пользуется Android, рискуют: мошенники научились красть деньги с телефонов россиян без звонка

Новый способ кибермошенничества на Android: опасные вирусы CraxsRAT и NFCGate

Компания F6 обнаружила новый метод взлома смартфонов на Android без звонков. Злоумышленники используют две вредоносные программы — CraxsRAT и NFCGate, чтобы получить полный удалённый доступ к устройствам и украсть данные банковских карт.

CraxsRAT маскируется под обычные приложения или обновления и внедряется через мессенджеры под видом фотографий и видео. После установки активируется NFCGate — модифицированное приложение, которое перехватывает уведомления, коды подтверждения и управляет мобильным банкингом жертвы. Через NFC-трафик мошенники могут списывать деньги с карты.

Вредоносные программы часто маскируются под фейковые сервисы ФНС, Банка России, Минцифры, антивирусы и приложения мобильных операторов.

За первые два месяца 2025 года ущерб от таких атак превысил 200 миллионов рублей. Количество атак в феврале выросло на 80% по сравнению с январём, а к концу марта заражены более 180 тысяч устройств, сообщает dzen.