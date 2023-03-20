"Все ходят под Богом и ракетами": Медведев пригрозил ударить гиперзвуковой ракетой "Оникс" по зданию Международного уголовного суда в Гааге

Дмитрий Медведев пригрозил суду в Гааге точечным применением гиперзвуковой ракеты

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным применением гиперзвуковой российской ракеты "Оникс" по зданию Международного уголовного суда в Гааге. Об этом он написал в своем Telegram.

"Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда", — написал политик.

Эту ракету, поясняет Медведев, сбить невозможно от слова совсем. При этом он выразил уверенность, что после такого удара НАТО не начнут войну, так как суд "лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО".

17 марта не признаваемый РФ Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на "арест" российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.