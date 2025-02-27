На недавнем собрании своего кабинета министров, транслировавшемся через YouTube под эгидой Белого дома, президент США Дональд Трамп выразил твердую поддержку Украине в деле возвращения контроля над потерянными территориями.

«Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы обеспечить наилучшие условия соглашения для всех участвующих сторон, однако особое внимание уделим помощи Украине в восстановлении ее границ», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос о необходимости уступок со стороны российского президента Владимира Путина, Трамп заявил:

«Да, это будет необходимо».

Кроме того, президент США заметил, что Украина должна отказаться от идеи присоединения к НАТО, поскольку именно это «лежит в основе текущего конфликта».

С российской стороны, однако, исключается любая возможность территориальных уступок. Власти России настаивают на выводе украинских войск с территорий Донбасса, Запорожья и Херсона, требуя от Киева признать фактическую потерю данных регионов, сообщает moe-online.ru.