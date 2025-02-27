Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Все должны быть довольны»: Трамп пообещал вернуть Украине как можно больше территорий

Президент США Дональд Трамп обещает поддержку У...

yahoo.com

Подписаться на Дзен.канал

На недавнем собрании своего кабинета министров, транслировавшемся через YouTube под эгидой Белого дома, президент США Дональд Трамп выразил твердую поддержку Украине в деле возвращения контроля над потерянными территориями.

«Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы обеспечить наилучшие условия соглашения для всех участвующих сторон, однако особое внимание уделим помощи Украине в восстановлении ее границ», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос о необходимости уступок со стороны российского президента Владимира Путина, Трамп заявил:

«Да, это будет необходимо».

Кроме того, президент США заметил, что Украина должна отказаться от идеи присоединения к НАТО, поскольку именно это «лежит в основе текущего конфликта».

С российской стороны, однако, исключается любая возможность территориальных уступок. Власти России настаивают на выводе украинских войск с территорий Донбасса, Запорожья и Херсона, требуя от Киева признать фактическую потерю данных регионов, сообщает moe-online.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Новости России

день назад

Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье

кто травит крыс

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

ремонт телевизоров супра в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

Не у нас

день назад

Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

час назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Интересное в Казани

10 часов назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман

Новости Казани

час назад

4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду

Не у нас

8 часов назад

Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников
СК просит ареста для главы исполнительного коми...
Новости Татарстана
день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Не у нас

8 часов назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

10 часов назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане усилят меры безопасности во время Рамадана
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела