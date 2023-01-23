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Все делают вид, что ничего не случилось: на два жилых дома и автомобиль упали НЛО

Все делают вид, что ничего не случилось: на два жилых дома и автомобиль упали НЛО

Фото: V1

Неопознанные летающие объекты рухнули на два дома и автомобиль в Волгоградской области. Случилось это еще в новогоднюю ночь, но последствия жители разгребают по сей день. Экстренные службы и власти отчитались, что разрушения незначительные, но на самом деле были повреждены три строения, гараж, а также автомобиль Toyota RAV4. О случившемся до сих пор напоминают поврежденные дома, зияющие дыры в крышах и заборах, выбитые стекла. И до сих пор ни одна из пострадавших семей не получила ни помощи, ни компенсации от властей и продолжают жить, вздрагивая от малейшего хлопка, пишет издание V1.RU.

Жуткие звуки в небе и падение обломков неопознанных летающих объектов уже не стали чем-то совершенно невероятным для жителей севера Волгоградской области. Фрагменты неизвестных аппаратов уже находили в полях и лесопосадках нескольких районов. Один раз обломки разнесли даже сарай.

"Когда за забор на улицу вышли и там тоже, как в страшном кино, — большие фрагменты железа валяются, всё в огне! Жуткая картина! Сразу же все соседи повыбегали на улицу. Тушили пламя кто чем мог. Через несколько минут приехали пожарные", - рассказывают о пережитом сельчане.

Что за неопознанный летающий объект упал на дома жителей Линево, а также откуда он летел — до сих пор официально не озвучивают ни местные чиновники, ни представители экстренных или каких-либо других служб. Сейчас все делают вид, что ничего не случилось, и помогать людям восстанавливать жилье никто, видимо, не намерен.

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