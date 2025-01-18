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Все будут в бешенстве: россиянам сообщили о новых правилах получения пенсий — затронет и работающих, и не работающих

С 1 января 2025 года в России вступили в силу н...

uleoparda.ru

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С января 2025 года в России вступили в силу новые правила начисления максимальной пенсии, которые значительно влияют на процесс формирования будущих выплат для российских граждан. Изменения затрагивают не только страховые взносы, но и условия начисления пенсионных баллов.

Увеличение страховых взносов

Главное изменение коснулось размера максимального страхового взноса, который теперь составляет 2 759 000 рублей в год — на 24% больше, чем прежде. Это повышение открывает возможность для увеличения максимально возможной суммы накоплений на пенсию.

Новые критерии для пенсионных баллов

Теперь для того, чтобы заработать один пенсионный бал, очень важно обращаться внимание на доход - он должен быть не меньше 275 900 в год. В течение одного года можно заработать максимум 10 баллов. Это правило позволяет более точно регулировать накопления в зависимости от уровня дохода граждан.

Индексация и нововведения в пенсионных выплатах

В дополнение к изменениям в страховых взносах, 2025 год принес индексацию социальных пенсий на 14,75%, что должно привести к увеличению среднего размера социальной пенсии до 15 456 рублей к концу года. Пенсии по старости также ожидают повышения на 7,3%, достигая в среднем около 24 тысяч рублей.

Планы на введение 13-й пенсии

В ответ на запросы пенсионеров, правительство также планирует внедрение 13-й пенсии. Этот законопроект предусматривает ежегодные выплаты дополнительной пенсии перед днем рождения каждого пенсионера, что станет значительной поддержкой для старшего поколения.

Как узнать, сколько у вас баллов

Для того чтобы узнать эту информацию, следует зайти на госуслуги, где в разделе "Справки и выписки" представлена вся необходимая информация. Эти изменения в пенсионной системе направлены на создание более справедливой и устойчивой системы накопления пенсий, что позволит улучшить финансовое положение пенсионеров в будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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