Все будут в бешенстве: россиянам сообщили о новых правилах начисления пенсий — относится к работающим, и не работающим

С первого января 2025 года, российская пенсионная система претерпела значительные изменения, направленные на улучшение механизмов начисления и распределения пенсионных накоплений. Основные корректировки касаются максимальных и минимальных порогов страховых взносов, а также лимитов по пенсионным баллам.

Основные аспекты нововведений в пенсионной системе:

Повышение лимита страховых взносов: Максимальный размер страховых взносов был установлен на уровне 2 759 000 рублей в год, что на 24% выше по сравнению с предыдущим периодом. Это изменение направлено на увеличение финансирования пенсионных накоплений из высоких доходов. Минимальный порог для начисления баллов: Для зачисления одного пенсионного балла теперь необходим доход не менее 275 900 рублей в год, что должно стимулировать более высокие взносы в пенсионную казну. Ограничение на количество пенсионных баллов: Установлено ограничение в 10 баллов в год на одного застрахованного лица, что позволяет более четко контролировать распределение пенсионных активов.

Обновления в размерах и индексация пенсий:

Социальные пенсии : Проиндексированы на 14,75%, с прогнозируемым увеличением среднего размера до приблизительно 15 456 рублей к концу года.

: Проиндексированы на 14,75%, с прогнозируемым увеличением среднего размера до приблизительно 15 456 рублей к концу года. Пенсии по старости: Ожидается, что средняя пенсия по старости достигнет около 24 тысяч рублей, с повышением на 7,3%.

Нововведения в выплатах:

13-я пенсия: Рассматривается введение ежегодной 13-й пенсии, которая будет выплачиваться всем пенсионерам в преддверии их дня рождения.

Как проверить свои пенсионные баллы:

Информация о накопленных пенсионных баллах доступна на портале Госуслуг в разделе "Справки и выписки".

Эти реформы являются частью усилий по адаптации пенсионной системы к изменяющимся экономическим условиям и демографическим трендам, направленных на обеспечение стабильности и справедливости в распределении пенсионных средств среди населения России.