«Все боятся Запада, а стоило бы Китая»: 4 страшных предсказания для России от святой Евдокии Чудиновской

Имя Евдокия Чудиновская закрепилось за Евдокией Тихоновной Маханьковой — местной праведницей, которую почитают до сих пор. Всю жизнь она провела в одиночестве, помогая соседям, работая на чужих участках и молясь в храме Чудиново. Её считали способной творить чудеса, но не меньше впечатляли и её предсказания о будущем России.

Кто была Евдокия Чудиновская

Евдокия родилась в 1870 году в деревне Могильная Оренбургской губернии. Её детство было тяжёлым: мать умерла рано, а мачеха девочку не любила. Уже в семь лет её отправили работать няней в соседнее село. Однажды на обратной дороге её похитил разбойник и удерживал в лесной избушке, привязывая к дереву. Именно тогда маленькая Дуня, как её звали, услышала голос, который обещал ей свободу в обмен на обет посвятить жизнь Богу. Девочка согласилась и вскоре сбежала.

В девять лет Евдокия получила в дар икону Божьей Матери, с которой больше не расставалась. Этот образ и сегодня хранится в храме Дмитрия Солунского в Троицке.

Со временем Евдокия стала глубоко верующей женщиной. Она переехала в Чудиново, жила уединённо, работала и молилась в местном храме. Ей даже удалось побывать в Иерусалиме и Риме. Получив духовное образование, она продолжала вести скромную жизнь до революции.

В годы гражданской войны местность, где она жила, оставалась спокойной — верующие верили, что это заслуга её молитв. Однако в 1922 году большевики арестовали Евдокию за критику власти за разрушение церквей. После ареста её поместили в психиатрическую больницу, но потом отпустили. Существует версия, что в 1939 году её снова задерживали, но она вернулась домой. Евдокия умерла 5 марта 1948 года.

Местные жители считают её святой, хотя официальная церковная канонизация пока не состоялась. Паломники до сих пор приезжают к её могиле, прося помощи в женских болезнях, бесплодии и духовных бедах.

Самые известные пророчества Евдокии Чудиновской

1. Опасная смена валюты и ночной переворот

Евдокия предупреждала, что смена денег станет началом больших бед. По её словам, после этого последуют страшные события, и перемена власти произойдёт ночью, когда люди будут спать. Праведница считала, что именно в такие моменты страна столкнётся с тяжёлыми испытаниями.

2. Угроза придёт с Востока

Праведница считала, что бояться стоит не Запада, а Китая. Она говорила, что в случае политической нестабильности китайцы могут занять южные земли России. Евдокия не уточняла сроки, оставляя предсказание в тайне.

3. Строительство множества храмов без верующих

Евдокия также предрекала массовое строительство церквей, но предупреждала, что новые священники будут недостойными, а их дела не должны вызывать доверия. Тем не менее она верила в стойкость русского народа и призывала не бояться страданий ради веры.

4. Неправильная Пасха и падение последнего патриарха

Особенно тревожным было её предсказание о том, что однажды Пасху справят неправильно. Это событие, по словам Евдокии, станет началом конца: после него свергнут последнего православного патриарха, а с Востока начнётся новое нашествие. Она предупреждала, что верующим придётся молиться тайно, пряча иконы, пишет life.ru.