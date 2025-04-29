«Все боятся Запада, а надобно Китая»: 4 ужасных предсказания для России от святой Евдокии Чудиновской

Праведница Евдокия Тихоновна Маханькова, известная в народе как Евдокия Чудиновская, родом из Оренбургской губернии.

Она прожила тяжёлую жизнь, помогая соседям, молясь за людей и страдая за веру.

Главное её наследие — пророчества, которые сегодня воспринимаются как зловещие предупреждения о будущем России.

Пророчество 1: Смена денег и власти

«Когда деньги поменяют, горе придёт к нам… Всё ночью случится. Ляжете при одной власти, а встанете при другой.»

Евдокия предсказывала болезненную смену валюты и резкий ночной переворот власти.

Часть верующих считает, что это уже произошло в 90-х годах, другие — что самое главное ещё впереди.

Пророчество 2: Опасность с Востока

«Все у нас боятся Запада, а надобно Китая.»

По её словам, угроза для России придёт не из Европы, а с Востока, от Китая. Она предупреждала о захвате южных земель и массовом страдании народа.

Точные регионы — Сибирь, Дальний Восток или Центральная Азия — праведница не уточняла.

Пророчество 3: Новые церкви — предвестники беды

«Много откроют новых храмов… к делам священников не приобщайтесь.»

Несмотря на свою глубокую веру, Евдокия с осторожностью относилась к храмам, построенным после распада СССР.

Она считала, что внешняя обрядность сохранится, но дух веры уйдёт.

Пророчество 4: Неправильная Пасха и конец православия

«Священство справит неправильную Пасху — и начнётся война. Последнего Патриарха свергнут.»

Самое тревожное предсказание связано с нарушением канонов празднования Пасхи, которое якобы приведёт:

к началу войны,

свержению Патриарха,

духовному крушению православной России.

Что уже сбылось, а что ещё может произойти?

Среди сбывшихся предсказаний Евдокии верующие называют:

Свержение Николая II,

Приход большевиков к власти,

Великую Отечественную войну,

Разрушение храмов,

«Второе открытие» церквей в 1990-х.

Самые тревожные пророчества, по мнению некоторых людей, ещё впереди.

Народная святая без канонизации

Официально Евдокия Чудиновская не канонизирована Русской православной церковью.

Тем не менее:

Её могила в Чудиново стала местом паломничества.

Верующие обращаются к ней с молитвами о здоровье, бесплодии и душевных недугах.

Её слова остаются актуальными: