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«Все боятся Запада, а надобно Китая»: 4 ужасных предсказания для России от святой Евдокии Чудиновской

Евдокия Чудиновская оставила пророчества о смен...

1obl.ru

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Праведница Евдокия Тихоновна Маханькова, известная в народе как Евдокия Чудиновская, родом из Оренбургской губернии.

Она прожила тяжёлую жизнь, помогая соседям, молясь за людей и страдая за веру.

Главное её наследие — пророчества, которые сегодня воспринимаются как зловещие предупреждения о будущем России.

Пророчество 1: Смена денег и власти

«Когда деньги поменяют, горе придёт к нам… Всё ночью случится. Ляжете при одной власти, а встанете при другой.»

Евдокия предсказывала болезненную смену валюты и резкий ночной переворот власти.

Часть верующих считает, что это уже произошло в 90-х годах, другие — что самое главное ещё впереди.

Пророчество 2: Опасность с Востока

«Все у нас боятся Запада, а надобно Китая.»

По её словам, угроза для России придёт не из Европы, а с Востока, от Китая. Она предупреждала о захвате южных земель и массовом страдании народа.

Точные регионы — Сибирь, Дальний Восток или Центральная Азия — праведница не уточняла.

Пророчество 3: Новые церкви — предвестники беды

«Много откроют новых храмов… к делам священников не приобщайтесь.»

Несмотря на свою глубокую веру, Евдокия с осторожностью относилась к храмам, построенным после распада СССР.

Она считала, что внешняя обрядность сохранится, но дух веры уйдёт.

Пророчество 4: Неправильная Пасха и конец православия

«Священство справит неправильную Пасху — и начнётся война. Последнего Патриарха свергнут.»

Самое тревожное предсказание связано с нарушением канонов празднования Пасхи, которое якобы приведёт:

  • к началу войны,
  • свержению Патриарха,
  • духовному крушению православной России.

Что уже сбылось, а что ещё может произойти?

Среди сбывшихся предсказаний Евдокии верующие называют:

  • Свержение Николая II,
  • Приход большевиков к власти,
  • Великую Отечественную войну,
  • Разрушение храмов,
  • «Второе открытие» церквей в 1990-х.

Самые тревожные пророчества, по мнению некоторых людей, ещё впереди.

Народная святая без канонизации

Официально Евдокия Чудиновская не канонизирована Русской православной церковью.

Тем не менее:

  • Её могила в Чудиново стала местом паломничества.
  • Верующие обращаются к ней с молитвами о здоровье, бесплодии и душевных недугах.

Её слова остаются актуальными:

«Когда поведут вас на мучения, не бойтесь. Скорая смерть лучше рабства.»

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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