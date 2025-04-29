«Все боятся Запада, а надобно Китая»: 4 ужасных предсказания для России от святой Евдокии Чудиновской
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Праведница Евдокия Тихоновна Маханькова, известная в народе как Евдокия Чудиновская, родом из Оренбургской губернии.
Она прожила тяжёлую жизнь, помогая соседям, молясь за людей и страдая за веру.
Главное её наследие — пророчества, которые сегодня воспринимаются как зловещие предупреждения о будущем России.
Пророчество 1: Смена денег и власти
«Когда деньги поменяют, горе придёт к нам… Всё ночью случится. Ляжете при одной власти, а встанете при другой.»
Евдокия предсказывала болезненную смену валюты и резкий ночной переворот власти.
Часть верующих считает, что это уже произошло в 90-х годах, другие — что самое главное ещё впереди.
Пророчество 2: Опасность с Востока
«Все у нас боятся Запада, а надобно Китая.»
По её словам, угроза для России придёт не из Европы, а с Востока, от Китая. Она предупреждала о захвате южных земель и массовом страдании народа.
Точные регионы — Сибирь, Дальний Восток или Центральная Азия — праведница не уточняла.
Пророчество 3: Новые церкви — предвестники беды
«Много откроют новых храмов… к делам священников не приобщайтесь.»
Несмотря на свою глубокую веру, Евдокия с осторожностью относилась к храмам, построенным после распада СССР.
Она считала, что внешняя обрядность сохранится, но дух веры уйдёт.
Пророчество 4: Неправильная Пасха и конец православия
«Священство справит неправильную Пасху — и начнётся война. Последнего Патриарха свергнут.»
Самое тревожное предсказание связано с нарушением канонов празднования Пасхи, которое якобы приведёт:
- к началу войны,
- свержению Патриарха,
- духовному крушению православной России.
Что уже сбылось, а что ещё может произойти?
Среди сбывшихся предсказаний Евдокии верующие называют:
- Свержение Николая II,
- Приход большевиков к власти,
- Великую Отечественную войну,
- Разрушение храмов,
- «Второе открытие» церквей в 1990-х.
Самые тревожные пророчества, по мнению некоторых людей, ещё впереди.
Народная святая без канонизации
Официально Евдокия Чудиновская не канонизирована Русской православной церковью.
Тем не менее:
- Её могила в Чудиново стала местом паломничества.
- Верующие обращаются к ней с молитвами о здоровье, бесплодии и душевных недугах.
Её слова остаются актуальными:
«Когда поведут вас на мучения, не бойтесь. Скорая смерть лучше рабства.»
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