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«Все боятся Запада, а надобно Китая»: 4 страшных предсказания для России от святой Евдокии Чудиновской

Евдокия Чудиновская — простая женщина, которую ...

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Праведница из глубинки, Евдокия Тихоновна Маханькова, которую в народе зовут Евдокия Чудиновская, — фигура почти легендарная. Родом из Оренбургской губернии, она прожила непростую жизнь: работала у соседей, молилась, помогала, страдала за веру.

Но главное — оставила пророчества, которые сегодня звучат как зловещие предупреждения о будущем России.

Пророчество 1: Деньги поменяют — и начнётся беда

«Когда деньги поменяют, горе придёт к нам… Всё ночью случится. Ляжете при одной власти, а встанете при другой».

Евдокия предсказывала болезненную смену валюты и внезапную смену власти в стране — в буквальном смысле «ночной переворот».

Некоторые считают, что это уже произошло в 90-х. Другие — что ещё впереди.

Пророчество 2: Опасность не с Запада, а с Востока

«Все у нас боятся Запада, а надобно Китая».

Праведница считала, что угроза для России придёт не из Европы, а из Китая. Она говорила, что китайцы займут южные земли, а народ «наревётся вдоволь».

Что имела в виду Евдокия — Центральную Азию, Сибирь или Дальний Восток, — остаётся загадкой.

Пророчество 3: Новые церкви — знак беды

«Много откроют новых храмов… к делам священников не приобщайтесь».

Несмотря на свою глубочайшую веру, Евдокия предостерегала от новоделов — храмов, построенных после падения СССР. Она считала, что за этим последует духовное падение:

службы будут, но дух уйдёт.

Пророчество 4: Неправильная Пасха и конец православия

«Священство справит неправильную Пасху — и начнётся война. Последнего Патриарха свергнут».

Самое тревожное предсказание Евдокии связано с Пасхой, которая, по её словам, будет отмечена не по канону. Это станет пусковым механизмом крушения духовной вертикали.

После этого — война, приход Китая и конец привычной жизни.

Что сбылось и что ещё может сбыться?

Евдокия предсказала:

  • свержение Николая II
  • приход большевиков
  • Великую Отечественную войну
  • разрушение храмов
  • «второе открытие» церквей в 90-х

Остались самые тревожные предсказания, и некоторые из них, по мнению верующих, уже начинают сбываться.

Народная святая без канонизации

Церковь пока не канонизировала Евдокию Чудиновскую, но её почитают в народе. Могилу в Чудиново посещают паломники, просят о помощи в женских недугах, бесплодии и душевных страданиях.

«Когда поведут вас на мучения, не бойтесь. Скорая смерть лучше рабства», — говорила праведница, сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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