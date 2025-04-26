«Все боятся Запада, а надобно Китая»: 4 страшных предсказания для России от святой Евдокии Чудиновской
grail58.ru
Праведница из глубинки, Евдокия Тихоновна Маханькова, которую в народе зовут Евдокия Чудиновская, — фигура почти легендарная. Родом из Оренбургской губернии, она прожила непростую жизнь: работала у соседей, молилась, помогала, страдала за веру.
Но главное — оставила пророчества, которые сегодня звучат как зловещие предупреждения о будущем России.
Пророчество 1: Деньги поменяют — и начнётся беда
«Когда деньги поменяют, горе придёт к нам… Всё ночью случится. Ляжете при одной власти, а встанете при другой».
Евдокия предсказывала болезненную смену валюты и внезапную смену власти в стране — в буквальном смысле «ночной переворот».
Некоторые считают, что это уже произошло в 90-х. Другие — что ещё впереди.
Пророчество 2: Опасность не с Запада, а с Востока
«Все у нас боятся Запада, а надобно Китая».
Праведница считала, что угроза для России придёт не из Европы, а из Китая. Она говорила, что китайцы займут южные земли, а народ «наревётся вдоволь».
Что имела в виду Евдокия — Центральную Азию, Сибирь или Дальний Восток, — остаётся загадкой.
Пророчество 3: Новые церкви — знак беды
«Много откроют новых храмов… к делам священников не приобщайтесь».
Несмотря на свою глубочайшую веру, Евдокия предостерегала от новоделов — храмов, построенных после падения СССР. Она считала, что за этим последует духовное падение:
службы будут, но дух уйдёт.
Пророчество 4: Неправильная Пасха и конец православия
«Священство справит неправильную Пасху — и начнётся война. Последнего Патриарха свергнут».
Самое тревожное предсказание Евдокии связано с Пасхой, которая, по её словам, будет отмечена не по канону. Это станет пусковым механизмом крушения духовной вертикали.
После этого — война, приход Китая и конец привычной жизни.
Что сбылось и что ещё может сбыться?
Евдокия предсказала:
- свержение Николая II
- приход большевиков
- Великую Отечественную войну
- разрушение храмов
- «второе открытие» церквей в 90-х
Остались самые тревожные предсказания, и некоторые из них, по мнению верующих, уже начинают сбываться.
Народная святая без канонизации
Церковь пока не канонизировала Евдокию Чудиновскую, но её почитают в народе. Могилу в Чудиново посещают паломники, просят о помощи в женских недугах, бесплодии и душевных страданиях.
«Когда поведут вас на мучения, не бойтесь. Скорая смерть лучше рабства», — говорила праведница, сообщает life.
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