«Все боятся Запада, а надобно Китая»: 4 пугающих предсказания для России от святой Евдокии Чудиновской

Местные верующие прозвали Евдокию Тихоновну Маханькову святой Евдокией Чудиновской. Всю свою жизнь она прожила в одиночестве, помогала односельчанам на их участках и молилась в церкви Чудиново. Её молитвы считались настолько сильными, что ей приписывали чудеса, а её пророчества о будущем России стали особенно знаменитыми. В этом материале — её биография и самые известные предсказания.

Кто такая Евдокия Чудиновская

Будущая праведница родилась в 1870 году в деревне Могильная Оренбургской губернии. Её детство оказалось тяжёлым: мать рано умерла, а мачеха девочку невзлюбила. В семь лет Евдокию отправили работать няней в соседнее село Ячменка. Однажды на обратном пути её схватил разбойник и силой удерживал в лесной избушке. Девочку привязывали к дереву, но однажды она услышала голос, который предложил ей свободу в обмен на обет служить Богу. Она согласилась и сумела бежать.

В девять лет Евдокия получила в подарок икону Божьей Матери, с которой не расставалась до конца жизни. Сейчас этот образ хранится в храме Дмитрия Солунского в Троицке.

С годами Евдокия стала ещё более набожной. Она переехала в Чудиново, жила скромно, работала на полях и молилась в местном храме Вознесения Господня. В её жизни были и поездки в Иерусалим и Рим. Образование она получила благодаря поддержке добрых людей.

Когда началась революция, война обошла её родные края стороной — многие верили, что это благодаря её молитвам. Однако в 1922 году большевики арестовали Евдокию за критику разрушения храмов. Её сначала посадили в тюрьму, затем отправили в психиатрическую больницу, но в итоге отпустили. По слухам, в 1939 году её снова арестовывали, но праведница вернулась домой живой. Умерла Евдокия 5 марта 1948 года.

Хотя церковная канонизация ещё не состоялась, местные жители давно считают её святой. Её могила, защищённая теплицей, стала местом паломничества, особенно для женщин, молящихся о здоровье детей и исцелении от бесплодия.

Пророчества Евдокии Чудиновской

1. О смене валюты и ночной смене власти

Евдокия предупреждала, что беды начнутся после замены денег. Она говорила, что это приведёт к ужасающим событиям, и что перемены произойдут внезапно ночью: люди уснут при одной власти, а проснутся — при другой. Она считала, что смена валюты станет первым признаком больших потрясений.

2. Опасность с Востока

По словам Евдокии, угрозу для России стоит ожидать не с Запада, а с Востока. Она утверждала, что Китай может воспользоваться политической слабостью и захватить южные земли. Где именно это произойдёт, она не уточняла, называя сроки «тайной».

3. Бум храмового строительства

Ещё одним её предсказанием стало массовое строительство новых церквей. Евдокия советовала уважать священников, но быть осторожными: их дела не всегда будут соответствовать словам. При этом она оставалась уверенной в духовной силе русского народа.

4. Неправильная Пасха и падение последнего патриарха

Самым тревожным пророчеством стала история о неправильной Пасхе. Евдокия утверждала, что новые священники совершат ошибку в расчётах, и это станет предвестием свержения последнего православного патриарха. После этого начнутся тяжёлые времена, когда верующим придётся молиться втайне, пишет life.ru.