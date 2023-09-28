Новости России
· Служба новостей

«Вся зима будет аномальной»: синоптики сказали к чему готовиться

«Вся зима будет аномальной»: синоптики сказали к чему готовиться

Подписаться в Telegram

Российские синоптики считают, что россиянам предстоит аномальная зима. Как пишет издание PRIMPRESS, это будет настоящий погодный ад и природный климатический кошмар. Во всяком случае, именно так издание интерпретировало слова синоптика Евгения Тишковца о мягкой зиме в России с превышением температур на 1-2 градуса.

Тишковец пояснял, что зима будет проходить под действием циклонов с океана, а потому в ноябре будет холодно и одновременно сыро, на многие регионы обрушатся снегопады.

Декабрь и январь осадками сильно не удивят, а февраль в два раза побъет климатические рекорды по осадкам.
При этом колебания температур приведут как к снегам, так и в ледяным дождям, на дорогах будет скользко и опасно.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Цена вырастет 1 октября: в Казани увеличат стоимость поездки по тарифу «Трамвай 60 минут»

Новости Татарстана

день назад

Желание так и осталось лишь мечтой: артистка Татарстана поделилась несбывшимися мечтами

заказать удаление плесени в квартире

Спортивные новости Казани

день назад

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

Интересное в Казани

3 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

лайф-коучинг в Нижнем Новгороде

Спортивные новости Казани

день назад

«После Билялетдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Новости Татарстана

день назад

Обмену подлежат любые монеты: банки Татарстана меняются накопившуюся мелочь на бумажные купюру или зачисляют сумму на счет

Новости Казани

6 часов назад

Обошелся городу дешевле, чем планировалось: стало известно, сколько стоил «Аксенов-фест» в Казани

Новости Казани

день назад

Инвестиции составят около 1,5 миллиарда: под Казанью планируют открыть парк-отель
Спортивные новости Казани
день назад

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

Новости Казани

43 минуты назад

Будет организовано одностороннее движение: в одном из районов Казани поменяют схему движения

Важное в РТ

2 часа назад

В Волго-Вятском банке Сбербанка отмечают рост спроса на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

Новости Казани

4 часа назад

Казань становиться центром обсуждения: на саммите стран БРИКС соберутся главы 26 государств

Новости Казани

4 часа назад

Будет присутствовать представитель страны: Таджикистан примет участие в «московском формате» в Казани
Приступят к набору детей: в Казани совсем скоро может начать работать школа фигурного катания Загитовой
Спортивные новости Казани
2 часа назад

Приступят к набору детей: в Казани совсем скоро может начать работать школа фигурного катания Загитовой

Новости Казани

4 часа назад

Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами

Новости Татарстана

5 часов назад

Ранее дети уже обращались к главе РТ: в поселке Вишневка прокурору пожаловались на отсутствие школы

Новости Казани

5 часов назад

Самые редкие и наиболее частые: стало известно, как казанцы называли детей на прошлой неделе
С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику