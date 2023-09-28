«Вся зима будет аномальной»: синоптики сказали к чему готовиться

Российские синоптики считают, что россиянам предстоит аномальная зима. Как пишет издание PRIMPRESS, это будет настоящий погодный ад и природный климатический кошмар. Во всяком случае, именно так издание интерпретировало слова синоптика Евгения Тишковца о мягкой зиме в России с превышением температур на 1-2 градуса.

Тишковец пояснял, что зима будет проходить под действием циклонов с океана, а потому в ноябре будет холодно и одновременно сыро, на многие регионы обрушатся снегопады.

Декабрь и январь осадками сильно не удивят, а февраль в два раза побъет климатические рекорды по осадкам.

При этом колебания температур приведут как к снегам, так и в ледяным дождям, на дорогах будет скользко и опасно.

