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«Вся международная помощь заморожена»: Дональд Трамп сегодня ночью выступил перед конгрессом США

Президент США Дональд Трамп в своей речи перед ...

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Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с речью под названием «Возрождение американской мечты». В своем выступлении он объявил о приостановке всей международной помощи, подчеркнув приоритет внутренних интересов страны. ​

Трамп заявил о намерении значительно увеличить добычу ключевых минералов и редкоземельных металлов в США, что, по его мнению, укрепит энергетическую независимость страны. Он также подчеркнул, что английский язык становится основным национальным языком, что отражает его стремление к укреплению национальной идентичности. ​

Президент выразил амбициозные планы по освоению космоса, заявив о намерении установить американский флаг на Марсе и за его пределами. Он также сообщил о строительстве одного из крупнейших газопроводов на Аляске, к которому проявляют интерес Япония и Южная Корея. ​

Кроме того, Трамп анонсировал выпуск «золотой карты» стоимостью $5 млн для инвесторов, желающих получить гражданство США, что направлено на привлечение капитала в страну. ​

Президент подверг критике расходы предыдущей администрации, включая $10 млн на медицинские процедуры в Мозамбике и $14 млн на проекты в Мали, заявив о необходимости прекратить такие траты и сосредоточиться на внутренних проблемах. ​

Трамп отметил, что США направили миллиарды долларов Украине без достаточных гарантий, в то время как Европа продолжала закупать нефть и газ у России. Он выразил сомнение в целесообразности продолжения такой политики. Президент также сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к скорейшим мирным переговорам и совместной разработке природных ресурсов Украины. ​

Трамп подчеркнул, что получил «мощные сигналы» от России о готовности к мирным переговорам по Украине, выразив надежду на скорейшее достижение мира в регионе, сообщает t.me.

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