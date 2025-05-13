«Вся бухта — сплошная помойка»: туристы честно рассказали об отдыхе на одном из главных российских курортов

Многие туристы жалуются на состояние воды в бухте.

Артем из Москвы делится опытом:

«Грязное море, грязный пляж, грязный город. В воде — пластик, доски, бутылки. Можно легко пораниться».

Ольга, приехавшая с семьей, отмечает:

«Местные даже не купаются. Наш родственник получил серьёзное отравление после обычного заплыва».

Тем не менее, она признаёт: набережная ухоженная, есть интересные ночные развлечения, включая морские прогулки и шоу-программы.

Электросамокаты, собаки и хаотичный транспорт

Набережную сегодня часто сравнивают с оживлённой дорогой:

Несмотря на запрет, здесь ездят электросамокаты и велосипеды, мешая пешеходам.

Автомобили паркуются прямо на тротуарах, игнорируя разметку и пешеходные зоны.

В частных отелях часто слышен громкий лай собак — ночью это мешает отдыху.

Туристка из Новороссийска комментирует:

«Город стал современнее, но порядок на улицах не улучшился».

Природа и развлечения — на высоте

Тем не менее, Геленджик продолжает привлекать тысячи отдыхающих. Вика из Ростовской области пишет:

«Красивые горы, чистые пляжи, аквапарк, дельфинарий, катание на лошадях. Всё для семьи. Единственный минус — слишком много людей и высокие цены».

Инфраструктура и природные пейзажи действительно часто получают высокие оценки.

Итог: кому подойдёт Геленджик, а кому — нет

Геленджик — это курорт с ярко выраженными плюсами и не менее заметными минусами. Он понравится тем, кто:

ценит активные прогулки по набережной;

ищет развлечения и морские виды;

готов мириться с толпами и логистическими трудностями.

А вот если вы ищете чистую воду, тишину и спокойствие, стоит подумать о менее популярных направлениях.