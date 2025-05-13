«Вся бухта — сплошная помойка»: туристы честно рассказали об отдыхе на одном из главных российских курортов
rg.ru
Многие туристы жалуются на состояние воды в бухте.
Артем из Москвы делится опытом:
«Грязное море, грязный пляж, грязный город. В воде — пластик, доски, бутылки. Можно легко пораниться».
Ольга, приехавшая с семьей, отмечает:
«Местные даже не купаются. Наш родственник получил серьёзное отравление после обычного заплыва».
Тем не менее, она признаёт: набережная ухоженная, есть интересные ночные развлечения, включая морские прогулки и шоу-программы.
Электросамокаты, собаки и хаотичный транспорт
Набережную сегодня часто сравнивают с оживлённой дорогой:
- Несмотря на запрет, здесь ездят электросамокаты и велосипеды, мешая пешеходам.
- Автомобили паркуются прямо на тротуарах, игнорируя разметку и пешеходные зоны.
- В частных отелях часто слышен громкий лай собак — ночью это мешает отдыху.
Туристка из Новороссийска комментирует:
«Город стал современнее, но порядок на улицах не улучшился».
Природа и развлечения — на высоте
Тем не менее, Геленджик продолжает привлекать тысячи отдыхающих. Вика из Ростовской области пишет:
«Красивые горы, чистые пляжи, аквапарк, дельфинарий, катание на лошадях. Всё для семьи. Единственный минус — слишком много людей и высокие цены».
Инфраструктура и природные пейзажи действительно часто получают высокие оценки.
Итог: кому подойдёт Геленджик, а кому — нет
Геленджик — это курорт с ярко выраженными плюсами и не менее заметными минусами. Он понравится тем, кто:
- ценит активные прогулки по набережной;
- ищет развлечения и морские виды;
- готов мириться с толпами и логистическими трудностями.
А вот если вы ищете чистую воду, тишину и спокойствие, стоит подумать о менее популярных направлениях.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец