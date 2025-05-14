«Вся бухта — сплошная помойка»: туристы честно поделились об отдыхе на одном из главных российских курортов

Геленджик остаётся одним из самых популярных южных курортов России, однако мнение туристов о нём всё чаще разделяется.

Одни хвалят природу и развлечения, другие — жалуются на грязь, шум и транспортный хаос. Мы собрали живые отзывы отдыхающих, чтобы понять, кому Геленджик подойдёт, а кому — нет.

Жалобы на море и пляжи

Многие туристы выражают недовольство состоянием воды в бухте:

«Грязное море, грязный пляж, грязный город. В воде — пластик, доски, бутылки. Можно легко пораниться», — пишет Артём из Москвы.

Ольга, отдыхавшая с семьёй, добавляет:

«Местные даже не купаются. Наш родственник получил серьёзное отравление после обычного заплыва».

При этом она отмечает, что набережная ухоженная, а по вечерам доступны морские прогулки и шоу-программы.

Транспорт и городской беспорядок

Несмотря на усилия по благоустройству, туристы продолжают жаловаться на нарушения правил и шум:

Электросамокаты и велосипеды часто игнорируют запреты и мешают пешеходам.

Машины паркуются на тротуарах и в пешеходных зонах.

Громкий лай собак в частных отелях мешает ночному отдыху.

«Город стал современнее, но порядок на улицах не улучшился», — считает гостья из Новороссийска.

Природа и развлечения — сильная сторона

Тем не менее, у Геленджика много поклонников. Вика из Ростова делится:

«Красивые горы, чистые пляжи, аквапарк, дельфинарий, катание на лошадях. Всё для семьи. Единственный минус — слишком много людей и высокие цены».

Инфраструктура, пейзажи и разнообразие досуга действительно остаются ключевыми плюсами курорта.

Кому подойдёт, а кому — нет

Геленджик — это курорт с контрастами. Он подойдёт тем, кто:

любит прогулки по набережной и городской ритм;

ищет активные развлечения у моря;

не пугается толп и бытовых неудобств.

А вот тем, кто ценит тишину, уединение и прозрачную воду, стоит рассмотреть менее популярные курорты Черноморского побережья.