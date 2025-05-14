«Вся бухта — сплошная помойка»: туристы честно поделились об отдыхе на одном из главных российских курортов
culture.ru
Геленджик остаётся одним из самых популярных южных курортов России, однако мнение туристов о нём всё чаще разделяется.
Одни хвалят природу и развлечения, другие — жалуются на грязь, шум и транспортный хаос. Мы собрали живые отзывы отдыхающих, чтобы понять, кому Геленджик подойдёт, а кому — нет.
Жалобы на море и пляжи
Многие туристы выражают недовольство состоянием воды в бухте:
«Грязное море, грязный пляж, грязный город. В воде — пластик, доски, бутылки. Можно легко пораниться», — пишет Артём из Москвы.
Ольга, отдыхавшая с семьёй, добавляет:
«Местные даже не купаются. Наш родственник получил серьёзное отравление после обычного заплыва».
При этом она отмечает, что набережная ухоженная, а по вечерам доступны морские прогулки и шоу-программы.
Транспорт и городской беспорядок
Несмотря на усилия по благоустройству, туристы продолжают жаловаться на нарушения правил и шум:
- Электросамокаты и велосипеды часто игнорируют запреты и мешают пешеходам.
- Машины паркуются на тротуарах и в пешеходных зонах.
- Громкий лай собак в частных отелях мешает ночному отдыху.
«Город стал современнее, но порядок на улицах не улучшился», — считает гостья из Новороссийска.
Природа и развлечения — сильная сторона
Тем не менее, у Геленджика много поклонников. Вика из Ростова делится:
«Красивые горы, чистые пляжи, аквапарк, дельфинарий, катание на лошадях. Всё для семьи. Единственный минус — слишком много людей и высокие цены».
Инфраструктура, пейзажи и разнообразие досуга действительно остаются ключевыми плюсами курорта.
Кому подойдёт, а кому — нет
Геленджик — это курорт с контрастами. Он подойдёт тем, кто:
- любит прогулки по набережной и городской ритм;
- ищет активные развлечения у моря;
- не пугается толп и бытовых неудобств.
А вот тем, кто ценит тишину, уединение и прозрачную воду, стоит рассмотреть менее популярные курорты Черноморского побережья.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец