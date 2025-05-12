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«Вся бухта — помойка»: туристы честно рассказали об отдыхе на одном из главных российских курортов

Геленджик вызывает у туристов противоречивые эм...

immunocap.ru

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Геленджик — популярный курорт на Черном море, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов.

Но не все остаются в восторге: кто-то мечтает вернуться, а кто-то — забыть как страшный сон.

Море из мусора

Артем из Москвы не скрывает разочарования:

«Грязное море, грязный пляж, грязный город. В воде — пластик, бутылки, доски, пакеты. Легко пораниться. Больше туда — ни ногой».

Его мнение разделяют и другие — в частности, Ольга, которая предостерегает:

«Геленджикская бухта — это свалка. Местные даже палец не опускают в воду. Наш родственник после купания оказался с тяжелым отравлением».

При этом она хвалит набережную, парк и ночные развлечения — например, ночной круиз со стриптизом и шампанским.

Лай и самокаты — новые символы города

Туристка из Новороссийска отмечает, что город стал современнее, но:

  • Электросамокаты и велосипеды мешают пешеходам, хотя их официально запрещено на набережной;
  • На тротуарах паркуются автомобили;
  • В частных гостиницах громкий лай собак не дает спать.

«Видимо, охраняют от воров, но отдыха это точно не добавляет».

Природа и инфраструктура — спасают ситуацию

Вика из Ростовской области считает Геленджик достойным курортом:

«Прекрасные виды, чистые пляжи, развлечения, аквапарк, дельфинарий, катание на лошадях. Но… слишком много людей и цены высокие».

Что в итоге

Геленджик — курорт с яркими плюсами и резкими минусами. Потрясающая природа, активная набережная и развлечения соседствуют с:

  • загрязнённой водой,
  • шумом и перенаселенностью,
  • и непростой логистикой на улицах, сообщает progoroduhta.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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