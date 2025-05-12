«Вся бухта — помойка»: туристы честно рассказали об отдыхе на одном из главных российских курортов
immunocap.ru
Геленджик — популярный курорт на Черном море, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов.
Но не все остаются в восторге: кто-то мечтает вернуться, а кто-то — забыть как страшный сон.
Море из мусора
Артем из Москвы не скрывает разочарования:
«Грязное море, грязный пляж, грязный город. В воде — пластик, бутылки, доски, пакеты. Легко пораниться. Больше туда — ни ногой».
Его мнение разделяют и другие — в частности, Ольга, которая предостерегает:
«Геленджикская бухта — это свалка. Местные даже палец не опускают в воду. Наш родственник после купания оказался с тяжелым отравлением».
При этом она хвалит набережную, парк и ночные развлечения — например, ночной круиз со стриптизом и шампанским.
Лай и самокаты — новые символы города
Туристка из Новороссийска отмечает, что город стал современнее, но:
- Электросамокаты и велосипеды мешают пешеходам, хотя их официально запрещено на набережной;
- На тротуарах паркуются автомобили;
- В частных гостиницах громкий лай собак не дает спать.
«Видимо, охраняют от воров, но отдыха это точно не добавляет».
Природа и инфраструктура — спасают ситуацию
Вика из Ростовской области считает Геленджик достойным курортом:
«Прекрасные виды, чистые пляжи, развлечения, аквапарк, дельфинарий, катание на лошадях. Но… слишком много людей и цены высокие».
Что в итоге
Геленджик — курорт с яркими плюсами и резкими минусами. Потрясающая природа, активная набережная и развлечения соседствуют с:
- загрязнённой водой,
- шумом и перенаселенностью,
- и непростой логистикой на улицах, сообщает progoroduhta.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец