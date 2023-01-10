ВС РФ нашли брошенные украинскими бойцами карты, на которых обозначен план наступления на Ростов и Таганрог

Командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч" сообщил РИА Новости, что на брошенных украинских позициях под Авдеевкой русские военные нашли карты, в которых обозначен план наступления на Ростов и Таганрог.

По словам "Саныча", карты отпечатаны по советским шаблонам, нга них видны советские топонимы. Но сверху имеются пометки, обозначающие расположение ВСУ и ВС РФ в ходе спецоперации.

"Можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели [захватить]", — сообщил военнослужащий.

Несколько дней назад глава крымского парламента Владимир Константинов сказал, что границы проведения специальной военной операции на Украине могут существенно сместиться на запад.