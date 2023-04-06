Госдума решила вернуться к проекту закона о самостоятельной явке призывников в военкомат за повестками

Госдума решила вернуться к рассмотрению проекта закона, который обязывал бы призывников в России самостоятельно приходить в военкомат за повестками. Как отметил глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов, законопроект от 2018 года вернут сразу во второе чтение. Таким образом, до окончательного принятия закона останутся только второе и третье (окончательное) чтения и утверждения принятого закона Минюстом и главой государства.

Закон подразумевает, что способ оповещения граждан о явке в военкомат изменится - уведомлять будут заказным письмом по почте с уведомлением о вручении, пишет ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в январе 2018. Госдума одобрила документ во втором чтении в феврале 2022 года.

Изменения предполагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Если призывник вдруг не получит письма с повесткой, он обязан будет лично сообщить об этом в военкомат в течение двух недель с момента начала призыва. И там повестку ему выпишут и вручат прямо в руки.

Если, говорится в проекте закона, человек отказался получать повестку по почте заказным, то он автоматически считается получившим повестку.

