Вреднейшая ягода, на которую бы никогда не подумали: едят даже дети и ничего не знают

Врач - гастроэнтеролог Дарья Утюмова, работающая в компании "СберЗдоровье", во время интервью для Газета.ру подняла волну дискуссий, заявив, что виноград - очень вреден для здоровья.

Виноград, ввиду наличия витамина С, способен сыграть роль мощного аллергена, а если безостановочно употреблять виноград в пищу, то это неминуемо приведет к набору избыточной массы тела.

Но и это ещё не всё. Минусы винограда дополняются его способности повысить вырабатываемость желудочного сока. Это нанесет повышенный ущерб организму тех людей, у которых есть язва желудка или двенадцатиперстная кишка.

Специалист подытоживает свои рассуждения рекомендацией: не надо употреблять виноград в огромных количествах, а если вы всё-таки решились, особенно обладая некоторыми заболеваниями или слабым здоровьем, то обязательно нужно получить консультацию врача, иначе могут произойти непредвиденные последствия после поедания винограда, сообщается в PROKAZAN.