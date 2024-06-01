По данным, полученным от российской организации по защите прав потребителей Роскачество, была проведена тщательная аналитика рафинированных растительных масел, представленных на рынке.

Было проведено сравнительное исследование 57 товаров от различных производителей с целью выявления соответствия установленным стандартам качества.

В результате анализа были выявлены нарушения у ряда производителей. В частности, компании "Солнце мое", "Кубань" и другие продемонстрировали несоответствие уровней перекиси, что может свидетельствовать о процессе окисления масла, что, в свою очередь, сказывается на его питательных свойствах и вкусовых качествах.

В ходе анализа было обнаружено значительное разнообразие в компонентах жирных кислот в товарах под марками "Кубань" и "GREEN RAY", что ставит под сомнение достоверность оригинального состава этих продуктов и подчеркивает важность строгого контроля за их качеством,сообщает PROGOROD11.