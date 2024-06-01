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Вред в яркой бутылке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое испортит любое блюдо

По данным, полученным от российской организации по защите прав потребителей Роскачество, была проведена тщательная аналитика рафинированных растительных масел, представленных на рынке.

Дмитрий Павлов

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По данным, полученным от российской организации по защите прав потребителей Роскачество, была проведена тщательная аналитика рафинированных растительных масел, представленных на рынке.

Было проведено сравнительное исследование 57 товаров от различных производителей с целью выявления соответствия установленным стандартам качества.

В результате анализа были выявлены нарушения у ряда производителей. В частности, компании "Солнце мое", "Кубань" и другие продемонстрировали несоответствие уровней перекиси, что может свидетельствовать о процессе окисления масла, что, в свою очередь, сказывается на его питательных свойствах и вкусовых качествах.
В ходе анализа было обнаружено значительное разнообразие в компонентах жирных кислот в товарах под марками "Кубань" и "GREEN RAY", что ставит под сомнение достоверность оригинального состава этих продуктов и подчеркивает важность строгого контроля за их качеством,сообщает PROGOROD11.

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