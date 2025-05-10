Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Врачи рассказали о двух продуктах, снижающих уровень холестерина в крови: простая защита для сердца

Многие считают холестерин чем-то опасным, но на...

fish.gov.ru

Подписаться на Дзен.канал

Многие считают холестерин чем-то опасным, но на самом деле он играет важную роль в нашем теле. Без него невозможны выработка гормонов, витамина D и желчных кислот, а ещё он помогает сохранять прочность и гибкость клеточных оболочек.

Откуда берётся холестерин?

Более 70% холестерина организм вырабатывает сам. Остальное поступает с пищей. Однако важно не столько его количество, сколько то, как он переносится по крови.

«Хороший» и «плохой» холестерин — в чём разница?

Холестерин не двигается по организму самостоятельно. Его транспортируют липопротеины. Есть два основных типа:

  • Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — они убирают лишний холестерин, выводят его из организма. Это так называемый «хороший» холестерин.

  • Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — они могут накапливать холестерин в сосудах, образуя бляшки. Это «плохой» холестерин, который опасен в избытке.

Почему это важно?

Когда в организме накапливается много «плохого» холестерина, развивается атеросклероз. Он может долго не проявляться, но затем вызывает серьёзные проблемы: повышенное давление, стенокардию, головокружения и другие симптомы, связанные с нарушением кровообращения.

Как уменьшить вредный холестерин?

Есть несколько простых и эффективных способов:

  • Регулярные физические нагрузки

  • Поддержание обмена веществ

  • Сбалансированное питание

Врачи из Пушкинской клинической больницы отмечают, что особенно полезны:

  • Цитрусовые — мандарины и апельсины содержат пектин, который помогает снижать уровень ЛПНП.

  • Омега-3 жиры — они укрепляют сосуды и нормализуют холестерин. Основной источник — рыбий жир.

Сейчас можно найти качественные добавки с рыбьим жиром, которые содержат витамины A, D, E и полезные жирные кислоты. Они помогают улучшить состояние сосудов и поддержать здоровье сердца.

Следите за своим питанием, двигайтесь больше — и тогда холестерин будет работать на пользу вашему организму, пишет дзен-канал NFO Nutrients.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

Не у нас

23 часа назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

таракан в комнате

Не у нас

день назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

Интересное в Казани

2 дня назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

уроки джазовой гитары в Москве

Не у нас

день назад

Жизнь прошла мимо Даллол: ученые считают его самым мертвым местом на Земле

Не у нас

день назад

NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле

Лонгриды

23 часа назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Новости Казани

6 часов назад

Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать
Новости Казани
21 час назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Не у нас

16 минут назад

Ученые в Швейцарии заявили, что яйца могли появиться раньше кур

Новости Казани

час назад

В Казани с 16 мая пройдет форум мусульманского духовенства

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

Новости Казани

2 часа назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду
Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это с...
Новости Казани
3 часа назад

Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это смотреть

Новости Казани

3 часа назад

Появились страшные подробности расправы дочери над матерью под Казанью

Не у нас

3 часа назад

В Антарктиде изучают капсулу, которая может возродить жизнь на Земле

Новости Татарстана

4 часа назад

Из-за непотушенной сигареты в Альметьевске пострадали 2 человека
Бывший завотделением больницы в РТ обвиняется в...
Новости Татарстана
3 часа назад

Бывший завотделением больницы в РТ обвиняется в получении взяток от рожениц