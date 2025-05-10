Врачи рассказали о двух продуктах, снижающих уровень холестерина в крови: простая защита для сердца

Многие считают холестерин чем-то опасным, но на самом деле он играет важную роль в нашем теле. Без него невозможны выработка гормонов, витамина D и желчных кислот, а ещё он помогает сохранять прочность и гибкость клеточных оболочек.

Откуда берётся холестерин?

Более 70% холестерина организм вырабатывает сам. Остальное поступает с пищей. Однако важно не столько его количество, сколько то, как он переносится по крови.

«Хороший» и «плохой» холестерин — в чём разница?

Холестерин не двигается по организму самостоятельно. Его транспортируют липопротеины. Есть два основных типа:

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — они убирают лишний холестерин, выводят его из организма. Это так называемый «хороший» холестерин.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — они могут накапливать холестерин в сосудах, образуя бляшки. Это «плохой» холестерин, который опасен в избытке.

Почему это важно?

Когда в организме накапливается много «плохого» холестерина, развивается атеросклероз. Он может долго не проявляться, но затем вызывает серьёзные проблемы: повышенное давление, стенокардию, головокружения и другие симптомы, связанные с нарушением кровообращения.

Как уменьшить вредный холестерин?

Есть несколько простых и эффективных способов:

Регулярные физические нагрузки

Поддержание обмена веществ

Сбалансированное питание

Врачи из Пушкинской клинической больницы отмечают, что особенно полезны:

Цитрусовые — мандарины и апельсины содержат пектин, который помогает снижать уровень ЛПНП.

Омега-3 жиры — они укрепляют сосуды и нормализуют холестерин. Основной источник — рыбий жир.

Сейчас можно найти качественные добавки с рыбьим жиром, которые содержат витамины A, D, E и полезные жирные кислоты. Они помогают улучшить состояние сосудов и поддержать здоровье сердца.

Следите за своим питанием, двигайтесь больше — и тогда холестерин будет работать на пользу вашему организму, пишет дзен-канал NFO Nutrients.