Врачи назвали два продукта, опускающие уровень холестерина в крови: простая защита для сердца

Многие воспринимают холестерин исключительно как угрозу, хотя на самом деле он выполняет важные функции. Без него организм не смог бы вырабатывать желчные кислоты, витамин D и ключевые гормоны.

Особую роль холестерин играет в поддержании структуры клеточных мембран. Интересно, что около 70% этого вещества вырабатывается внутри организма, а лишь оставшаяся часть поступает с пищей.

Холестерин сам по себе не передвигается по телу — его переносят липопротеины. Именно от их плотности зависит, будет холестерин «хорошим» или «плохим».

«Хороший» холестерин — это тот, что связан с липопротеинами высокой плотности (ЛПВП). Он легко выводится и помогает организму.

«Плохой» холестерин — связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Он плохо покидает организм и может накапливаться в сосудах, провоцируя атеросклероз.

Атеросклероз — опасное заболевание, которое часто долго не даёт о себе знать. К моменту появления симптомов (давление, боли в груди, головокружения) болезнь уже может быть в запущенной форме.

Что помогает снизить уровень «плохого» холестерина?

Регулярная физическая активность

Здоровый обмен веществ

Сбалансированное питание

Врачи Пушкинской клинической больницы им. Розанова выделяют два полезных продукта:

Цитрусовые (например, мандарины и апельсины) — они богаты пектином, который помогает снижать уровень ЛПНП.

Продукты с омега-3 жирными кислотами, особенно рыбий жир. Он содержит полезные вещества, включая витамины A, D, E и Омега-3.

Сегодня в продаже можно найти качественные препараты рыбьего жира, очищенные от вредных примесей и обогащённые нужными микроэлементами.