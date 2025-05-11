Врачи назвали два продукта, опускающие уровень холестерина в крови: простая защита для сердца
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Многие воспринимают холестерин исключительно как угрозу, хотя на самом деле он выполняет важные функции. Без него организм не смог бы вырабатывать желчные кислоты, витамин D и ключевые гормоны.
Особую роль холестерин играет в поддержании структуры клеточных мембран. Интересно, что около 70% этого вещества вырабатывается внутри организма, а лишь оставшаяся часть поступает с пищей.
Холестерин сам по себе не передвигается по телу — его переносят липопротеины. Именно от их плотности зависит, будет холестерин «хорошим» или «плохим».
«Хороший» холестерин — это тот, что связан с липопротеинами высокой плотности (ЛПВП). Он легко выводится и помогает организму.
«Плохой» холестерин — связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Он плохо покидает организм и может накапливаться в сосудах, провоцируя атеросклероз.
Атеросклероз — опасное заболевание, которое часто долго не даёт о себе знать. К моменту появления симптомов (давление, боли в груди, головокружения) болезнь уже может быть в запущенной форме.
Что помогает снизить уровень «плохого» холестерина?
Регулярная физическая активность
Здоровый обмен веществ
Сбалансированное питание
Врачи Пушкинской клинической больницы им. Розанова выделяют два полезных продукта:
Цитрусовые (например, мандарины и апельсины) — они богаты пектином, который помогает снижать уровень ЛПНП.
Продукты с омега-3 жирными кислотами, особенно рыбий жир. Он содержит полезные вещества, включая витамины A, D, E и Омега-3.
Сегодня в продаже можно найти качественные препараты рыбьего жира, очищенные от вредных примесей и обогащённые нужными микроэлементами.
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