Врач-онколог Карасев назвал два жирных продукта, которые содержат все, что нужно против рака

Раковые процессы в организме человека запускают свободные радикалы. А противостоять им способны антиоксиданты. Два жирных продукта, особенно богатых антиоксидантами и теоретически способных быть эффективным средством профилактики рака при систематическом употреблении, назвал российский врач-онколог Иван Карасев.

В первую очередь, отметил он, против рака эффективен убихинон (коэнзим Q10) - общепризнанный "код молодости". Его очень много в самой обычной селедке. Если селедка не по душе, можно есть семена кунжута, фисташки и арахис.

Второе вещество - токоферол (витамин Е). Его много в нерафинированном растительном масле.

Таким образом, кусочки селедки с луком, политые нерафинированным растительным маслом - это и есть лучшее блюдо против рака.

Также Карасев советует добавлять в рацион зеленый часй, виноград, яблоки, сою, куркуму, брокколи, томаты.

