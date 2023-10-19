Врач-онколог Марьенко назвала неожиданный симптом состояния перед стартом агрессивного рака
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Российский врач-онколог Анастасия Марьенко рассказала, что изжога может быть неожиданным признаком скорого развития рака - развивается дисплазия пищевода - предраковое состояние.
Если изжога повторяется часто, следует обязательно посетить врача.
Если долго терпеть изжогу и ничего не предпринимать, слизистая желудка и пищевода начинает видоизменяться, клетки могут переродиться в раковые.