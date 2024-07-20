Вплоть до "уголовки": пенсионерам рассказали о пяти жёстких запретах
sadakarahim.ru
В последнее время в России ужесточаются требования к пенсионерам относительно получения пенсий и льгот. Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, подчеркивает серьезность последствий для пожилых людей, которые нарушают установленные правила или же проявляют бездействие в важных вопросах.
Основной момент, который выделяет Сивакова — это запрет на получение пенсионных выплат по нескольким основаниям одновременно. Примером может служить ситуация, когда пенсионер МВД обращается за государственной пенсией, не указав о ведомственной выплате. Если факт двойного получения выплат вскроется, пенсионеру не только придется возвращать деньги, но и возможно возникновение уголовной ответственности за мошенничество, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Телеграм-канал «Юридические тонкости».
Кроме того, важно сообщать о любых изменениях в статусе иждивенцев. Например, если совершеннолетний иждивенец прекращает учёбу, о чем необходимо немедленно известить соответствующие органы для избежания необоснованных выплат.
Не менее важно уведомлять органы социальной защиты о переезде. Игнорирование этого правила может привести к уголовному делу из-за неверного начисления социальных выплат.
Ирина Сивакова также напоминает о запрете на сочетание работы с получением определённых видов доплат, таких как социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума. Подобное нарушение может привести к серьезным финансовым и правовым последствиям.
Подводя итог, можно сказать, что правила для пенсионеров становятся всё строже, а контроль за их выполнением усиливается. Пожилым людям необходимо быть осведомленными и аккуратными в вопросах управления личными финансами, чтобы избежать возможных санкций, включая уголовную ответственность.
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