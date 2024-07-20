Вплоть до "уголовки": пенсионерам рассказали о пяти жёстких запретах

В последнее время в России ужесточаются требования к пенсионерам относительно получения пенсий и льгот. Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, подчеркивает серьезность последствий для пожилых людей, которые нарушают установленные правила или же проявляют бездействие в важных вопросах.



Основной момент, который выделяет Сивакова — это запрет на получение пенсионных выплат по нескольким основаниям одновременно. Примером может служить ситуация, когда пенсионер МВД обращается за государственной пенсией, не указав о ведомственной выплате. Если факт двойного получения выплат вскроется, пенсионеру не только придется возвращать деньги, но и возможно возникновение уголовной ответственности за мошенничество, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Телеграм-канал «Юридические тонкости».



Кроме того, важно сообщать о любых изменениях в статусе иждивенцев. Например, если совершеннолетний иждивенец прекращает учёбу, о чем необходимо немедленно известить соответствующие органы для избежания необоснованных выплат.





Также существуют ограничения на уход за нетрудоспособными родственниками. Пенсионеры не имеют права получать компенсацию за уход, если они уже находятся на пенсии или получают пособие по безработице.Не менее важно уведомлять органы социальной защиты о переезде. Игнорирование этого правила может привести к уголовному делу из-за неверного начисления социальных выплат.Ирина Сивакова также напоминает о запрете на сочетание работы с получением определённых видов доплат, таких как социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума. Подобное нарушение может привести к серьезным финансовым и правовым последствиям.Подводя итог, можно сказать, что правила для пенсионеров становятся всё строже, а контроль за их выполнением усиливается. Пожилым людям необходимо быть осведомленными и аккуратными в вопросах управления личными финансами, чтобы избежать возможных санкций, включая уголовную ответственность.