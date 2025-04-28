«Впишут в вашу квартиру без ведома и согласия»: для россиян, у которых есть квартира, готовят неприятный сюрприз
magadan.ldpr.ru
Представьте: вы оформили сделку, получили ключи — а в квартире уже кто-то живёт. И выселить этих людей невозможно.
Это не страшилка, а реальная история из судебной практики.
Что произошло
Покупатель приобрёл квартиру с полным пакетом «чистых» документов:
- поквартирная карточка,
- выписка из домовой книги,
- подтверждение снятия жильцов с регистрации.
Сделка прошла регистрацию в Росреестре. Но после оформления выяснилось: в квартире живут родственницы бывшего владельца. И не просто так — в договоре дарения был прописан пункт о пожизненном праве проживания, оформленный юридически грамотно. Продавец «забыл» об этом упомянуть, а покупатель не запросил документы о предыдущих сделках.
Что решил суд
Покупатель обратился в суд, настаивая, что жильцы не состоят с ним в родстве и в договоре купли-продажи о них ничего не сказано. Однако суд встал на сторону проживающих: их право прописано в официальных документах.
Апелляция результата не изменила. Выселить людей невозможно — только договариваться или судиться дальше.
Как избежать такой ситуации
Проверка выписки из ЕГРН и текущей регистрации — недостаточно. Перед покупкой обязательно нужно:
- Изучить историю перехода права собственности;
- Проверить договоры дарения, наследства и приватизации;
- Ищите упоминания о пожизненном праве проживания или иных обременениях.
Особенно внимательно относитесь к договорам дарения — в них чаще всего прописывают пожизненные права.
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