«Впишут в вашу квартиру без ведома и согласия»: для россиян, у которых есть квартира, готовят неприятный сюрприз

Представьте: вы оформили сделку, получили ключи — а в квартире уже кто-то живёт. И выселить этих людей невозможно.

Это не страшилка, а реальная история из судебной практики.

Что произошло

Покупатель приобрёл квартиру с полным пакетом «чистых» документов:

поквартирная карточка,

выписка из домовой книги,

подтверждение снятия жильцов с регистрации.

Сделка прошла регистрацию в Росреестре. Но после оформления выяснилось: в квартире живут родственницы бывшего владельца. И не просто так — в договоре дарения был прописан пункт о пожизненном праве проживания, оформленный юридически грамотно. Продавец «забыл» об этом упомянуть, а покупатель не запросил документы о предыдущих сделках.

Что решил суд

Покупатель обратился в суд, настаивая, что жильцы не состоят с ним в родстве и в договоре купли-продажи о них ничего не сказано. Однако суд встал на сторону проживающих: их право прописано в официальных документах.

Апелляция результата не изменила. Выселить людей невозможно — только договариваться или судиться дальше.

Как избежать такой ситуации

Проверка выписки из ЕГРН и текущей регистрации — недостаточно. Перед покупкой обязательно нужно:

Изучить историю перехода права собственности;

Проверить договоры дарения, наследства и приватизации;

Ищите упоминания о пожизненном праве проживания или иных обременениях.

Особенно внимательно относитесь к договорам дарения — в них чаще всего прописывают пожизненные права.