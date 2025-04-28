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«Впишут в вашу квартиру без ведома и согласия»: для россиян, у которых есть квартира, готовят неприятный сюрприз

Что делать, если после покупки квартиры вы обна...

magadan.ldpr.ru

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Представьте: вы оформили сделку, получили ключи — а в квартире уже кто-то живёт. И выселить этих людей невозможно.

Это не страшилка, а реальная история из судебной практики.

Что произошло

Покупатель приобрёл квартиру с полным пакетом «чистых» документов:

  • поквартирная карточка,
  • выписка из домовой книги,
  • подтверждение снятия жильцов с регистрации.

Сделка прошла регистрацию в Росреестре. Но после оформления выяснилось: в квартире живут родственницы бывшего владельца. И не просто так — в договоре дарения был прописан пункт о пожизненном праве проживания, оформленный юридически грамотно. Продавец «забыл» об этом упомянуть, а покупатель не запросил документы о предыдущих сделках.

Что решил суд

Покупатель обратился в суд, настаивая, что жильцы не состоят с ним в родстве и в договоре купли-продажи о них ничего не сказано. Однако суд встал на сторону проживающих: их право прописано в официальных документах.

Апелляция результата не изменила. Выселить людей невозможно — только договариваться или судиться дальше.

Как избежать такой ситуации

Проверка выписки из ЕГРН и текущей регистрации — недостаточно. Перед покупкой обязательно нужно:

  • Изучить историю перехода права собственности;
  • Проверить договоры дарения, наследства и приватизации;
  • Ищите упоминания о пожизненном праве проживания или иных обременениях.

Особенно внимательно относитесь к договорам дарения — в них чаще всего прописывают пожизненные права.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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