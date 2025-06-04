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Впал в кому и вскоре погиб: мигрант убил прохожего за просьбу не материться

В Подмосковье мигрант избил мужчину на станции ...

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В Балашихе мигрант избил мужчину, который позже скончался от черепно-мозговой травмы

В Подмосковье, на станции «Кучино», произошёл трагический инцидент: мигрант напал на местного жителя после того, как тот попросил его не использовать нецензурную лексику в общественном месте. Видео с нападением, попавшее в распоряжение Readovka, показывает, как один из мужчин наносит сильный удар в лицо, после чего пострадавший падает без сознания.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, однако он впал в кому и вскоре скончался. Очевидцы утверждают, что нападавший вёл себя агрессивно не только по отношению к жертве, но и к другим прохожим.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, что предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, сообщает readovka.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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