«Возьмите с собой на шашлык»: в Роскачестве назвали лучшие марки кетчупа «Шашлычный»

В Роскачестве рассказали о лучших марках шашлычного кетчупа, в которых нет крахмала

Эксперты Роскачества изучили в лабратории 19 марок кетчупа российского производства. Все образцы в названии имели "Шашлычный", поскольку когда, как не сейчас, поинтересоваться, какой же кетчуп прихватить с собой на майский шашлык.

Ни в одном образце эксперты не нашли токсичных и опасных веществ и ГМО. Небольшие нарушения нашли в кетчупах "МАКА", "Наш продукт" и "Кубаночка".

В 13 из 19 ТМ нашли консерванты, но это нельзя считать нарушением, поскольку иначе кетчуп не производится и не хранится, к тому же производители указывают их наличие на упаковке.

В ряде марок шашлычного кетчупа эксперты нашли химически обработанный крахмал. Он не вредит здоровью человека, однако стандарты качества и безопасности его наличия в данном продукте не допускают.

По всем параметрам названы три лидера рейтинга. Именно их и стоит взять с собой на пикник. Это Mr. Ricco, Heinz и "Слобода".