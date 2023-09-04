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ВОЗ: Четыре смертельных штамма опасного вируса появятся в мире до конца 2023 года

ВОЗ: Четыре смертельных штамма опасного вируса появятся в мире до конца 2023 года

Фото: открытые источники

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До окончания текущего года человечество столкнется с четырьмя новыми смертельно опасными штаммами вируса гриппа, сообщили ученые умы ВОЗ. И эти заболевания, вызванные новыми штаммами вируса, могут развиваться куда сложнее, чем коронавирус.

"Эксперты ВОЗ прогнозируют в конце 2023 распространение четырех новых штаммов гриппа.<...> По их данным, течение новых подвариантов гриппа будет даже опаснее коронавируса", — цитирует заявление ВОЗ "Пятый канал".

Есть научные сведения, позволяющие предположить, что в результате заражений будет развиваться длительное заболевание с осложнениями в форме сложной пневмонии, а потому эксперты советуют обязательно сделать прививки от гриппа, дабы снизить возможные риски.

Грипп мутирует постоянно. В 2022 году получил широкое распространение так называемый свиной грипп. Ученые считают, что непривитые люди способны за один сезон перенести сразу несколько штаммов инфекции. А на ослабший иммунитет после одной болезни вторая и последующая ляжет с повышением рисков осложнений в несколько раз.

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