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Вот почему не следует пельмени класть в кипяток. Запомните это раз и навсегда

Узнайте, как варить пельмени, чтобы они не разв...

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Как варить пельмени, чтобы они не разваливались и не слипались: полезные советы

Пельмени — это не только одно из самых популярных, но и одно из самых любимых блюд. Однако не все знают, как правильно их варить, чтобы они не разваливались или не слипались. В этом материале расскажем, как добиться идеального результата при варке пельменей.

Почему пельмени могут разваливаться или слипаться?

Пельмени часто начинают разваливаться из-за резкого перепада температур. Если замороженные пельмени сразу бросить в кипяток, тесто может треснуть, а начинка вытечет. Кроме того, слипание происходит из-за выделяющегося крахмала, который активируется в горячей воде.

Как правильно варить пельмени?

  • Начинайте с холодной воды.

Поместите пельмени в тёплую воду, которая постепенно нагревается. Это поможет избежать повреждения теста.

  • Готовьте на слабом огне.

Варите пельмени на умеренном огне. Это важно для того, чтобы они не слипались и не прилипали ко дну кастрюли.

  • Добавьте растительное масло.

1–2 столовые ложки масла помогут создать пленку на поверхности воды, предотвращая слипание пельменей.

  • Следите за временем варки.

Готовьте пельмени 7–10 минут после закипания. Не переваривайте, чтобы тесто не стало слишком мягким.

  • Осторожно доставайте пельмени.

Используйте шумовку, чтобы аккуратно вынуть пельмени и сохранить их целостность.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете варить пельмени, которые не развалятся и не слипнутся. Пельмени, сваренные по всем правилам, будут такими же вкусными, как в вашем любимом ресторане!

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