Вот почему не следует пельмени класть в кипяток. Запомните это раз и навсегда

Как варить пельмени, чтобы они не разваливались и не слипались: полезные советы

Пельмени — это не только одно из самых популярных, но и одно из самых любимых блюд. Однако не все знают, как правильно их варить, чтобы они не разваливались или не слипались. В этом материале расскажем, как добиться идеального результата при варке пельменей.

Почему пельмени могут разваливаться или слипаться?

Пельмени часто начинают разваливаться из-за резкого перепада температур. Если замороженные пельмени сразу бросить в кипяток, тесто может треснуть, а начинка вытечет. Кроме того, слипание происходит из-за выделяющегося крахмала, который активируется в горячей воде.

Как правильно варить пельмени?

Начинайте с холодной воды.

Поместите пельмени в тёплую воду, которая постепенно нагревается. Это поможет избежать повреждения теста.

Готовьте на слабом огне.

Варите пельмени на умеренном огне. Это важно для того, чтобы они не слипались и не прилипали ко дну кастрюли.

Добавьте растительное масло.

1–2 столовые ложки масла помогут создать пленку на поверхности воды, предотвращая слипание пельменей.

Следите за временем варки.

Готовьте пельмени 7–10 минут после закипания. Не переваривайте, чтобы тесто не стало слишком мягким.

Осторожно доставайте пельмени.

Используйте шумовку, чтобы аккуратно вынуть пельмени и сохранить их целостность.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете варить пельмени, которые не развалятся и не слипнутся. Пельмени, сваренные по всем правилам, будут такими же вкусными, как в вашем любимом ресторане!