Вот почему не следует класть пельмени в кипяток. Запомните это раз и навсегда

Как правильно варить пельмени, чтобы они не разваливались и не слипались: пошаговая инструкция

Пельмени — любимое блюдо многих, но часто при варке они разваливаются или слипаются. Разбираемся, как этого избежать и добиться идеального результата.

Почему пельмени разваливаются и слипаются?

Частая ошибка — забрасывать замороженные пельмени в кипяток. Резкий перепад температур рвёт тесто, начинка вытекает. Также пельмени могут слипаться из-за крахмала на поверхности, активирующегося в горячей воде.

Как варить пельмени правильно:

Начинайте с прохладной воды

Поместите пельмени в тёплую (не кипящую) воду, чтобы тесто прогревалось равномерно.

Готовьте на слабом огне

Варите медленно, аккуратно помешивая — это предотвратит слипание и прилипание ко дну.

Добавьте немного масла

1–2 столовые ложки растительного масла помогут создать защитную плёнку.

Следите за временем

Варите 7–10 минут после закипания воды. Не переваривайте — тесто станет слишком мягким.

Осторожно доставайте

Используйте шумовку, чтобы сохранить форму и начинку.

Соблюдая эти простые советы, вы приготовите пельмени, которые не разваливаются и не липнут друг к другу — красиво и вкусно, как в кафе.