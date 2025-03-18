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Вот как надо хранить весной зимние шины - устройте так у себя в гараже

Замена шин по сезону – привычное дело для водит...

fomebel.ru

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Замена шин по сезону – привычное дело для водителей, но не менее важно обеспечить им правильное хранение. Многие автомобилисты отдают колеса в сборе на хранение в сервисные центры или склады при магазинах автозапчастей. Однако, если условия хранения не соответствуют нормативам, это может негативно сказаться на состоянии резины.

На складах часто используют стеллажи, предназначенные для новых шин. Согласно требованиям, резину без дисков следует хранить в вертикальном положении. Однако этот способ не подходит для колес в сборе: если они находятся в таком положении продолжительное время, давление диска на шину может привести к различным повреждениям:

  • образованию вмятин на протекторе,
  • снижению эластичности резины,
  • изменению формы колеса.

По стандартам (п. 6.4 ГОСТ), шины, установленные на диски, должны храниться горизонтально. Однако не все специализированные хранилища следуют этому правилу, что может привести к ускоренному износу резины.

Где лучше хранить колеса?

Хорошей альтернативой может стать хранение в собственном гараже или кладовке. Главное – соблюдать несколько ключевых условий:

  • складывать колеса горизонтально в стопку,
  • поддерживать в помещении умеренную температуру и защищать шины от солнечных лучей,
  • если хранение происходит на улице, оно не должно превышать одного месяца (согласно ГОСТ 6.10), при этом шины необходимо укрывать от влаги, солнца и пыли.

Соблюдение этих рекомендаций поможет продлить срок службы шин и сохранить их эксплуатационные характеристики, пишет sevastopolmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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