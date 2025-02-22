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Вот и все: с марта стаж пересчитают, и пенсии будут начислять по новым правилам

Узнайте, как и когда проверять свои пенсионные ...

msk.kprf.ru

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Каждый год многие россияне с интересом ожидают новости о состоянии своих пенсионных накоплений. Согласно последним изменениям в Трудовом кодексе РФ, сведения о пенсионных баллах и стаже становятся доступными в марте года, следующего за отчетным.

В 2025 году данные за 2024 год будут доступны не раньше марта, что связано с необходимостью закрытия годовой отчетности по работодателям.

Зачем ждать весны для получения данных?

В соответствии с законодательством, работодатели должны закрыть и предоставить весь годовой отчет до начала марта следующего года. Такая мера позволяет Социальному фонду аккуратно и точно обновлять информацию о стаже и пенсионных баллах граждан, что гарантирует точность расчетов будущих выплат.

Роль пенсионных баллов и стажа

Основные компоненты, определяющие размер будущей пенсии, — это пенсионные баллы и стаж. В 2025 году для оформления пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если условия не соблюдены, гражданин может рассчитывать только на минимальную социальную пенсию.

Рекомендации по обеспечению пенсионных прав

Очень важно контролировать, чтобы ваш работодатель вовремя подавал все необходимые отчеты. Проверять свои данные лучше всего через официальный портал Госуслуг, что позволяет избежать разногласий в записях. Работа без официального оформления значительно снижает шансы на достойную пенсию, так как не учитывается в пенсионных начислениях.

Изменения в пенсионной политике

С 2025 года предусмотрены изменения в возрастных порогах выхода на пенсию: женщины смогут уходить на заслуженный отдых в 58 лет, мужчины — в 63. Также стоит учитывать, что пенсионные баллы будут проиндексированы, что повлияет на общую сумму будущих выплат, сообщает oren1.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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