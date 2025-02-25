Вот и все: с марта стаж будет пересчитан, и пенсии будут начислять по новым правилам

Множество граждан России ежегодно с интересом ожидают обновлений о состоянии своих пенсионных активов.

Однако начиная с 2025 года, получить эти данные станет возможным лишь после марта следующего года, когда завершится процесс годовой отчетности по работодателям за предыдущий год.

Задержка данных: почему и как?

В соответствии с последними изменениями в Трудовом кодексе РФ, работодатели обязаны предоставлять годовой отчет до начала марта следующего года. Это дает Пенсионному фонду необходимое время для точного обновления информации о стаже и пенсионных баллах каждого гражданина, что критически важно для корректного расчета будущих пенсий.

Влияние пенсионных баллов и стажа на размер пенсий

Пенсионные баллы и стаж являются основой для расчета размера будущих пенсий. В 2025 году для назначения пенсии будет необходимо не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Те, кто не удовлетворяет этим условиям, будут иметь право только на получение минимальной социальной пенсии.

Как защитить свои пенсионные права?

Важно удостовериться, что ваш работодатель своевременно и полностью подает необходимые отчеты в Пенсионный фонд. Для проверки и подтверждения своих данных лучше всего использовать официальный портал Госуслуг, что позволяет удостовериться в точности информации. Трудоустройство без оформления может снизить ваши шансы на получение полноценной пенсии, так как такой опыт работы не будет учтен в пенсионных начислениях.

Будущие изменения в пенсионной системе

С 2025 года вводятся новые правила относительно возраста выхода на пенсию — женщины будут уходить на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63. Пенсионные баллы предполагается проиндексировать, что повлияет на общую сумму выплат.