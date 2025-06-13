Восхитительный вкус поразит гостей: готовим нежный салат «Феерия»

Салат «Феерия» — это не просто блюдо, а настоящий взрыв вкусов! Сладость апельсинов, насыщенность курицы, нежность чернослива и хрустящие грецкие орехи создают идеальную гармонию, которая сделает любой прием пищи особенным.

Ингредиенты:

Курица (грудка) — 300 г

Апельсины — 2-3 штуки

Сыр твердый — 100 г

Грецкие орехи — 200 г

Чернослив — 200 г

Натуральный йогурт — 5-6 столовых ложек

Соль — по вкусу

Приготовление:

Отварите курицу до готовности и оставьте ее остывать. Нарежьте грудку средними кусочками, чтобы мясо оставалось сочным и не теряло свой вкус. Апельсины очистите и разделите на дольки. Аккуратно нарежьте их небольшими кусочками. Сыр натрите на средней или мелкой терке. Грецкие орехи и чернослив измельчите ножом, чтобы они равномерно распределялись по салату. В глубокой миске смешайте курицу, апельсины, орехи и чернослив. Добавьте соль по вкусу и заправьте салат натуральным йогуртом, тщательно перемешайте. Посыпьте сверху тертым сыром и при желании украсьте зеленью.

Подача:

Салат «Феерия» не только радует вкусом, но и привлекает внимание своим ярким и аппетитным видом. Он станет прекрасным акцентом на праздничном столе и произведет впечатление на ваших гостей.

Приятного аппетита!