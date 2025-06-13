Восхитительный вкус поразит гостей: готовим нежный салат «Феерия»
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Салат «Феерия» — это не просто блюдо, а настоящий взрыв вкусов! Сладость апельсинов, насыщенность курицы, нежность чернослива и хрустящие грецкие орехи создают идеальную гармонию, которая сделает любой прием пищи особенным.
Ингредиенты:
Курица (грудка) — 300 г
Апельсины — 2-3 штуки
Сыр твердый — 100 г
Грецкие орехи — 200 г
Чернослив — 200 г
Натуральный йогурт — 5-6 столовых ложек
Соль — по вкусу
Приготовление:
Отварите курицу до готовности и оставьте ее остывать. Нарежьте грудку средними кусочками, чтобы мясо оставалось сочным и не теряло свой вкус.
Апельсины очистите и разделите на дольки. Аккуратно нарежьте их небольшими кусочками.
Сыр натрите на средней или мелкой терке.
Грецкие орехи и чернослив измельчите ножом, чтобы они равномерно распределялись по салату.
В глубокой миске смешайте курицу, апельсины, орехи и чернослив.
Добавьте соль по вкусу и заправьте салат натуральным йогуртом, тщательно перемешайте.
Посыпьте сверху тертым сыром и при желании украсьте зеленью.
Подача:
Салат «Феерия» не только радует вкусом, но и привлекает внимание своим ярким и аппетитным видом. Он станет прекрасным акцентом на праздничном столе и произведет впечатление на ваших гостей.
Приятного аппетита!
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