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Восхитительный вкус поразит гостей: готовим нежный салат «Феерия»

Салат «Феерия» — это не просто блюдо, а настоящ...

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Салат «Феерия» — это не просто блюдо, а настоящий взрыв вкусов! Сладость апельсинов, насыщенность курицы, нежность чернослива и хрустящие грецкие орехи создают идеальную гармонию, которая сделает любой прием пищи особенным.

Ингредиенты:

  • Курица (грудка) — 300 г

  • Апельсины — 2-3 штуки

  • Сыр твердый — 100 г

  • Грецкие орехи — 200 г

  • Чернослив — 200 г

  • Натуральный йогурт — 5-6 столовых ложек

  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите курицу до готовности и оставьте ее остывать. Нарежьте грудку средними кусочками, чтобы мясо оставалось сочным и не теряло свой вкус.

  2. Апельсины очистите и разделите на дольки. Аккуратно нарежьте их небольшими кусочками.

  3. Сыр натрите на средней или мелкой терке.

  4. Грецкие орехи и чернослив измельчите ножом, чтобы они равномерно распределялись по салату.

  5. В глубокой миске смешайте курицу, апельсины, орехи и чернослив.

  6. Добавьте соль по вкусу и заправьте салат натуральным йогуртом, тщательно перемешайте.

  7. Посыпьте сверху тертым сыром и при желании украсьте зеленью.

Подача:

Салат «Феерия» не только радует вкусом, но и привлекает внимание своим ярким и аппетитным видом. Он станет прекрасным акцентом на праздничном столе и произведет впечатление на ваших гостей.

Приятного аппетита!

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