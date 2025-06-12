Восхитительный вкус озадачит гостей: готовим нежный салат «Феерия» — пока не раздадите рецепт, друзья не разойдутся
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Салат «Феерия»: яркое сочетание вкусов с курицей, апельсинами и черносливом
Салат «Феерия» — это идеальное сочетание сладких апельсинов, насыщенного куриного мяса и нежного чернослива, что создаёт незабываемый вкус, который приятно удивит ваших гостей. Этот салат легко готовится и будет ярким акцентом на любом столе.
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 2-3 апельсина
- 100 г твердого сыра
- 200 г грецких орехов
- 200 г чернослива
- 5-6 столовых ложек натурального йогурта
- Соль по вкусу
Как готовить:
- Отварите куриное филе до готовности, остудите и нарежьте его средними кусочками, чтобы мясо оставалось сочным.
- Очистите апельсины и разделите их на дольки. Затем порежьте их на небольшие кусочки.
- Натрите сыр на средней или мелкой терке.
- Измельчите грецкие орехи и чернослив ножом, чтобы они равномерно распределились в салате.
- В глубокой миске смешайте курицу, апельсины, орехи и чернослив.
- Добавьте соль по вкусу и заправьте салат натуральным йогуртом. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
- Посыпьте сверху сырной стружкой и, при желании, украсьте зеленью.
Подача:
Салат «Феерия» станет не только ярким, но и вкусным акцентом на вашем столе. Он не только привлекает внимание своим аппетитным видом, но и сочетанием вкусов, которое точно впечатлит ваших гостей.
Приятного аппетита!
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