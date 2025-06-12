Восхитительный вкус озадачит гостей: готовим нежный салат «Феерия» — пока не раздадите рецепт, друзья не разойдутся

Салат «Феерия»: яркое сочетание вкусов с курицей, апельсинами и черносливом

Салат «Феерия» — это идеальное сочетание сладких апельсинов, насыщенного куриного мяса и нежного чернослива, что создаёт незабываемый вкус, который приятно удивит ваших гостей. Этот салат легко готовится и будет ярким акцентом на любом столе.

Ингредиенты:

300 г куриного филе

2-3 апельсина

100 г твердого сыра

200 г грецких орехов

200 г чернослива

5-6 столовых ложек натурального йогурта

Соль по вкусу

Как готовить:

Отварите куриное филе до готовности, остудите и нарежьте его средними кусочками, чтобы мясо оставалось сочным. Очистите апельсины и разделите их на дольки. Затем порежьте их на небольшие кусочки. Натрите сыр на средней или мелкой терке. Измельчите грецкие орехи и чернослив ножом, чтобы они равномерно распределились в салате. В глубокой миске смешайте курицу, апельсины, орехи и чернослив. Добавьте соль по вкусу и заправьте салат натуральным йогуртом. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Посыпьте сверху сырной стружкой и, при желании, украсьте зеленью.

Подача:

Салат «Феерия» станет не только ярким, но и вкусным акцентом на вашем столе. Он не только привлекает внимание своим аппетитным видом, но и сочетанием вкусов, которое точно впечатлит ваших гостей.

Приятного аппетита!