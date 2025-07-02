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Восхитительный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это не только полезное, но и...

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Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое легко и быстро приготовить.

Этот салат станет украшением стола и подарит незабываемое кулинарное наслаждение.

Необходимые ингредиенты:

  • Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
  • Орехи грецкие — 100 грамм;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
  • Оливковое масло — для заправки;
  • Соль и черный перец — по вкусу.

Простой рецепт приготовления:

1. Подготовка свеклы:

Свеклу хорошо вымойте и отварите до готовности, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.

2. Подготовка орехов:

Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите.

3. Заправка:

Чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс, добавьте к орехам. Затем влейте оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте.

4. Сборка салата:

Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и снова хорошо перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его яркий вкус и аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе, а простота и быстрота приготовления порадуют каждого, кто решит его приготовить.

Не упустите шанс попробовать этот удивительный салат со свеклой, который наверняка станет хитом вашего меню!

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