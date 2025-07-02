Восхитительный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт
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Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое легко и быстро приготовить.
Этот салат станет украшением стола и подарит незабываемое кулинарное наслаждение.
Необходимые ингредиенты:
- Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
- Орехи грецкие — 100 грамм;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
- Оливковое масло — для заправки;
- Соль и черный перец — по вкусу.
Простой рецепт приготовления:
1. Подготовка свеклы:
Свеклу хорошо вымойте и отварите до готовности, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.
2. Подготовка орехов:
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите.
3. Заправка:
Чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс, добавьте к орехам. Затем влейте оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте.
4. Сборка салата:
Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и снова хорошо перемешайте.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его яркий вкус и аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе, а простота и быстрота приготовления порадуют каждого, кто решит его приготовить.
Не упустите шанс попробовать этот удивительный салат со свеклой, который наверняка станет хитом вашего меню!
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