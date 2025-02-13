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Вошёл в историю и поверг Европу в ужас — Пушков о первом разговоре президентов Путина и Трампа

последствия телефонного разговора между Владими...

mk.ru

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Недавний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом вызвал широкий резонанс не только в двух странах, но и за их пределами.

По словам сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова, эта беседа, которая длилась более полутора часов, оставила встревоженными политические круги в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне.

Дипломатический диалог в новой реальности 12 февраля 2025 года стало свидетелем знакового события в мировой политике. Путин и Трамп обсудили широкий круг вопросов, включая обмен гражданами, ситуацию на Украине и в Ближнем Востоке, а также иранскую ядерную программу. Важной частью диалога стало обсуждение двусторонних отношений и приглашение Трампа в Москву.

Реакция и опасения в Европе и Украине

Сенатор Пушков выразил мнение, что разговор может стать первым шагом к прорыву в российско-американских отношениях, что, по его словам, вызвало беспокойство среди европейских лидеров. Европейские столицы, по мнению Пушкова, возможно, уже обсуждают, как контрреагировать на потенциальное сближение между Москвой и Вашингтоном, продолжая оказывать давление на Россию в разных формах.

Будущее двусторонних отношений

Этот разговор между Путиным и Трампом открывает новую страницу в дипломатической хронике двух стран. Несмотря на текущие международные напряженности, такие диалоги могут способствовать разрядке и поиску общих точек соприкосновения в сложных глобальных вопросах.

В то время как многие в Европе и Украине могут встревожиться потенциальным сближением между Россией и США, необходимо учитывать, что открытый диалог может играть ключевую роль в обеспечении международной стабильности и безопасности. Будущее покажет, какие плоды принесет этот исторический разговор на мировую арену, сообщает life.ru.

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