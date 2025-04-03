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Вопрос закрыт: россиянам объяснили, почему не следует мыть магазинные овощи — запомните на всю жизнь

Эксперты рекомендуют не мыть магазинные овощи п...

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Одним из наиболее распространенных советов по подготовке овощей к употреблению является их тщательное мытье. Однако недавние исследования показали, что это может быть не только бесполезно, но и вредно.

Эксперты объяснили, почему мыть магазинные овощи перед употреблением может быть нежелательно.

Новое исследование переворачивает представления

Исследователи из Института пищевых технологий провели эксперименты, которые показали, что мытье овощей, предварительно обработанных для продажи в магазинах, может смывать не только возможные загрязнения, но и полезные микроэлементы и витамины, содержащиеся на их поверхности.

«Многие овощи обрабатываются специальными безопасными составами, которые предотвращают их порчу и сохраняют полезные вещества. Мытье таких овощей водой может привести к потере этих важных компонентов», — говорит доктор наук Александра Иванова.

Почему многие россияне все еще моют овощи

Традиция мыть овощи перед употреблением уходит корнями в прошлое, когда овощи часто выращивались в условиях повышенного загрязнения почвы и воды. Современные методы обработки овощей, однако, значительно снижают этот риск, делая процесс мытья менее необходимым.

Что говорят производители

Производители овощей также подтверждают, что многие из продуктов, предлагаемые в магазинах, уже проходят предпродажную обработку, которая делает их безопасными к употреблению без дополнительного мытья.

«Мы используем только сертифицированные и безопасные средства, которые помогают сохранить свежесть продуктов и не требуют смывания перед едой», — отмечает директор по качеству агрохолдинга «Зеленая лавка» Егор Королев.

Таким образом, несмотря на глубоко укоренившуюся привычку, эксперты советуют отказаться от мытья магазинных овощей, чтобы сохранить их питательную ценность. Это открытие может изменить подход к подготовке еды у многих россиян.

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