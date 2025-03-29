Волосы встают дыбом: вот это сказал в зале суда бывший замминистра Минобороны Тимур Иванов

Мосгорсуд начал рассмотрение громкого уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его обвиняют в растрате и отмывании денег. Вместе с ним на скамье подсудимых — Антон Филатов, бывший руководитель компании «Оборонлогистика».

По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавляя «Оборонстрой», должен был закупить два парома для Керченской переправы. Покупка проходила через офшорную фирму, а деньги выделялись банком «Интеркоммерц». Из бюджета средства вернули позже, уже по другому курсу валют, что, по подсчётам следствия, привело к убыткам более чем в 200 миллионов рублей.

На заседании оба обвиняемых находились в специальной ограждённой зоне. Иванов был спокоен, слушал обвинение и делал пометки, а Филатов заметно нервничал и несколько раз эмоционально высказывался. Когда он заговорил о схемах закупок в обход санкций, прокурор потребовал закрыть заседание от прессы.

Адвокаты возразили, заявив, что эти данные уже известны общественности, и не являются секретными. Однако судья Сергей Подопригоров постановил перевести дело в закрытый режим. Это вызвало недовольство и даже смех в зале. Особо бурно отреагировала Мария Китаева — гражданская жена Иванова, телеведущая. Судья сделал ей замечание и попросил покинуть зал, вслед за ней ушли и все журналисты.

Иванов не признал вину, а его защита настаивает, что дело должно рассматриваться открыто. Юрист Мурад Мусаев подчеркнул, что прозрачность судебного процесса — это базовый принцип правосудия, и его нарушение может подорвать доверие к любому приговору.

Судебное разбирательство продолжается, пишет progorod59.ru.