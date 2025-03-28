Волосы встают дыбом: вот что сказал в зале суда бывший замминистра Минобороны Тимур Иванов

Московский городской суд взял на рассмотрение дело Тимура Иванова, экс-замминистра обороны России.

Он обвиняется в масштабной растрате бюджетных средств и отмывании денег через финансовые операции. Прокуратура настаивает на закрытии процесса от общественности и прессы, мотивируя это возможным раскрытием конфиденциальной информации со стороны обвиняемых.

В зале суда создалась напряженная обстановка, когда Иванов, вместе со своим бывшим подчиненным Антоном Филатовым, предстали перед судьей. Филатов, бывший руководитель «Оборонлогистики», обвиняется в участии в схемах хищения государственных средств при покупке паромов для Крымской переправы и выводе крупных сумм из банка «Интеркоммерц».

Процесс осложняется эмоциональными высказываниями обвиняемых и их родственников, в том числе жены Иванова, телеведущей Марии Китаевой, что приводит к эксцессам в зале суда. Филатов, в частности, настаивает на своей невиновности и указывает на ошибки в обвинении, особенно при упоминании обхода санкций при закупках паромов.

Защита требует сохранения открытости судебного процесса, подчеркивая, что информация, о которой говорит Филатов, уже известна широкой публике. Судья, после слушания всех сторон, решает перевести процесс в закрытый режим, что вызывает недоумение и волнение среди присутствующих, сообщает progorod59.