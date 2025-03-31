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Волосы встают дыбом: вот что решил в зале суда бывший замминистра Минобороны Тимур Иванов

В Московском городском суде началось разбирател...

rline.tv

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В Московском городском суде началось разбирательство уголовного дела против Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, обвиняемого в растрате и отмывании денег. Прокурор попросил закрыть заседания для прессы, утверждая, что обвиняемые могут разгласить секретную информацию. В материале "Газеты.Ru" подробно описаны аргументы защиты и инцидент, произошедший в суде с женой Иванова.

На скамье подсудимых находятся два пожилых мужчины, похожих на офисных сотрудников, — это Тимур Иванов и его бывший подчинённый, Антон Филатов, который ранее возглавлял ООО "Оборонлогистика". Следствие считает их причастными к хищению государственных средств при закупке паромов для Крыма и выводу денег из банка "Интеркоммерц".

Филатов нервничает: во время длительного чтения обвинения он часто переговаривается с Ивановым, жестикулируя и стуча по коленям. На одном из моментов он не выдерживает и громко высказывает свои эмоции, привлекая внимание к разговору. Иванов сохраняет спокойствие, внимательно слушая и делая пометки.

Судебный зал переполнен, и некоторые журналисты не смогли попасть на заседание из-за нехватки мест. Родные обвиняемых в зале вызывают беспокойство у корреспондентов, опасающихся, что они займут все места.

Когда Иванов начинает защищаться, он отказывается признавать свою вину. Филатов же активно защищается, утверждая, что обвинение ошибочно и содержит множество фактических ошибок. Однако его речь была прервана прокурором, требующим закрытия заседания, после того как Филатов упомянул о паромах, приобретённых в обход санкций.

Адвокат Иванова выступил за открытость процесса, утверждая, что информация, которую озвучил Филатов, является общедоступной, и закрывать заседание не требуется.

Участники судебного разбирательства со стороны защиты подчеркнули важность гласности процесса, считая её принципом, который должен оставаться основой уголовного дела. Это нарушение может поставить под сомнение любой результат судебного разбирательства.

Филатов заявил, что больше не будет обсуждать тему санкций, но судья Сергей Подопригоров, выслушав позиции сторон, объявил о переводе дела в закрытый режим, что вызвало смех среди присутствующих. Судья спросил у самой громкой женщины в зале, которой оказалась гражданская жена Иванова, телеведущая Мария Китаева, почему ей смешно. Она ответила: «Да», после чего судья приказал её удалить за недопустимое поведение. С Китаевой ушли и все журналисты.

Гламурный генерал: подозрения против Иванова

Согласно материалам дела, Иванова подозревают в следующей схеме: в 2015 году, когда он был руководителем АО «Оборонстрой», ему было поручено закупить два парома для Керченской переправы за бюджетные средства. Однако паромы были приобретены в Греции через офшорную компанию за €12,4 млн. Финансирование покупки осуществлял банк «Интеркоммерц», а деньги из бюджета были компенсированы лишь через несколько месяцев, когда курс валют значительно изменился. В результате, по данным следствия, государство понесло убытки в размере 216 млн рублей, пишет progorod59.ru.

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