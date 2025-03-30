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Волосы встают дыбом: вот чем поделился в зале суда бывший замминистра Минобороны Тимур Иванов

В Мосгорсуде стартовало слушание по делу Тимура...

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В Мосгорсуде стартовало слушание по делу Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны. Его обвиняют в хищении бюджетных средств и отмывании денег. Прокурор настоял на закрытии заседаний от прессы, ссылаясь на то, что обвиняемые могут раскрыть секретную информацию. В репортаже «Газеты.Ru» приводятся доводы сторон и объясняется, что вызвало переполох с супругой Иванова прямо в зале суда.

На скамье подсудимых — двое мужчин, больше похожие на клерков: сам Иванов и его бывший коллега Антон Филатов, ранее возглавлявший компанию «Оборонлогистика». Следствие считает, что они участвовали в крупной схеме по выводу государственных денег при закупке паромов для Крыма, а также в операциях с банком «Интеркоммерц».

Филатов выглядел заметно нервным — во время чтения обвинения он разговаривал с Ивановым, жестикулировал, стучал по коленям, а потом и вовсе не сдержался и начал громко выражать эмоции. Иванов, напротив, вел себя спокойно, делал заметки и внимательно слушал.

В зале не хватило мест — часть журналистов не смогла попасть внутрь. Те, кому удалось пройти, переживали, что родственники обвиняемых займут большую часть мест.

Когда дело дошло до выступлений, Иванов отверг обвинения. Филатов также заявил о своей невиновности и отметил, что в деле полно ошибок. Но его речь быстро прервали — прокурор потребовал закрыть слушание, так как Филатов заговорил о закупках, которые якобы проводились в обход санкций.

Защита была против. Адвокат Иванова подчеркнул, что сказанное Филатовым уже давно известно публике, и скрывать процесс от общества не нужно. Юристы напомнили суду, что открытость — это не формальность, а один из ключевых принципов суда, и его нарушение может повлиять на итоги дела.

Во время обсуждения журналисты тихо шептались, хваля выступление защиты. Но вскоре судья Сергей Подопригоров принял решение перевести процесс в закрытый режим. Это вызвало смех у присутствующих.

Тогда судья обратился к самой громкой зрительнице — гражданской супруге Иванова, телеведущей Марии Китаевой. На его вопрос, почему она смеется, женщина ответила утвердительно. Судья приказал ей покинуть зал за неподобающее поведение, вслед за ней вышли и все журналисты.

В чем подозревают Иванова

Согласно материалам дела, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда «Оборонстрой», получил задание закупить паромы для Керченской переправы. Суда приобрели в Греции через офшорную компанию, а сделка обошлась в €12,4 млн. Деньги предоставил банк «Интеркоммерц», а из бюджета средства возместили позже — уже после скачка курса валют. По подсчетам следствия, это привело к убыткам в размере 216 миллионов рублей, пишет progorod59.ru.

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